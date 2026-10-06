George Simion lansează un atac virulent la adresa lui Sorin Grindeanu. „Foi întregi apar înnegrite cu numele Sorin”

George Simion a făcut referire la presupuse interceptări și la documente din dosar. Foto: Hepta

Președintele AUR, George Simion, a lansat marți seara, la TVR, acuzații la adresa liderului PSD, Sorin Grindeanu. Simion a spus că numele lui Grindeanu ar apărea în dosarul lui Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române și fost șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu, care a fost reținut în aprilie, după ce procurorii au găsit peste 500.000 de euro în casa acestuia, parte din bani fiind în cutii de pantofi.

George Simion a făcut referire la presupuse interceptări și la documente din dosar, susținând că numele lui Sorin Grindeanu ar apărea în acestea.

„Controlează funcții publice, controlează cutii cu bani... numirea de la ARR. Dacă vorbim de interceptări, am și eu interceptări la care am avut acces, în baza unor avocați, care au citit acele dosare. Vreți să vă spun că în dosarul cu acea cutie de bani de la domnul Anton de la RAR jumătate este cu negru, negru, negru... că scrie numai Sorin, Sorin, Sorin? Oricine poate consulta dosarul.

Înseamnă că prietenul cel mai bun și șeful de cabinet al lui Sorin Grindeanu era șeful de la RAR, care avea respectiva cutie de bani în casă și apar înnegrite foi întregi în care domnul Anton discuta despre Sorin Grindeanu”.

Acuzațiile procurorilor

Procurorii acuză că zeci de şoferi au obţinut atestate de profesionişti fără ca măcar să fi trecut vreodată printr-un centru de examen. Totul era în pixul directorului instituţiei care a reuşit să adune aproape 500.000 de euro din şpăgi. Banii au fost găsiţi în locuinţa lui, ascunşi în cutii de pantofi, în mobilier, în subsol sau în dulapurile de bucătărie.

Procurorii DNA spun că doritorii mergeau la şcoala acreditată, luau legătura cu reprezentanţii care apoi intermediau la Cristian Anton. Unul dintre intermediarii șpăgii era Bogdan Radu, el colecta banii și apoi îi aducea lui Anton.

Pentru sume cuprinse între 600 şi 1.500 de euro primeau direct de la ARR atestarea, fără ca măcar să se fi prezentat la testare. Alții primeau subiectele și răspunsurile înainte să ajungă la examen.

În stenogramele existente la dosar, obținute de Mediafax, se aude cum Anton numără în șoaptă, în propria casă, banii aduși de la intermediarul Bogdan Radu.

Ancheta a început la Cluj după un denunț, iar la investigație au participat și ofițeri sub acoperire. Persoana susținea că „în schimbul unor sume de bani cuprinse între 500 și 1000 de euro”, o altă persoană „facilitează eliberarea atestatelor pentru transport marfă și transport persoane, prin intermediul funcționarilor publici Radu Bogdan și Anton Cristian, care îi ajută să obțină acele atestate”.