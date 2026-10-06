George Simion nu a aflat nici acum din ce trăiește Călin Georgescu. "Nu știu, că vă răspundeam"

George Simion a declarat că dosarele lui Călin Georgescu ar fi politice. Foto: Hepta

Președintele AUR, George Simion, a declarat, marți seară, la TVR 1, că dosarele lui Călin Georgescu ar fi politice, precizând că „sistemul este putred”. Întrebat însă din ce trăiește fostul candidat la prezidențiale, Simion a spus că nici acum nu știe de unde provin veniturile acestuia.

„Nu am încredere în unele instituţii ale statului. Cred că sistemul este putred, cred că multe lucruri nu funcţionează cum trebuie în ţara noastră şi tocmai de aceea vedem astăzi un dosar politic împotriva lui Călin Georgescu care este instrumentat eminamente de către cei care deţin cheile anumitor instituţii”.

Simion a susținut că dosarul lui Călin Georgescu în care este acuzat de complicitate la tentativă de lovitură de stat ar fi fost deschis după ce fostul candidat la prezidențiale le-ar fi cerut oamenilor să nu participe la „tulburări”.

„Dosarul Călin Georgescu este o făcătură şi un dosar politic... În România avem o problemă cu statul de drept, cu democraţia, cu Justiţia. Procesele sunt fabricate împotriva lui Călin Georgescu pentru simplul motiv că a câștigat niște alegeri în România”, a afirmat George Simion.

Ce a zis Simion, întrebat de unde are bani Călin Georgescu

Întrebat dacă știe din ce trăiește Călin Georgescu, liderul AUR a evitat să răspundă: ”Dacă aș ști aceste lucruri aș răspunde. Nu. Nu știu. Nu știu, că vă răspundeam”.

„În momentul în care vine cineva şi îmi spune din ce trăieşte Călin Georgescu şi o să îmi spună iar că nu a fost angajat ca raportor la ONU, deşi eu l-am văzut în poze şi cu Mugur Isărescu, l-am văzut că a elaborat ultimul raport pe dezvoltare sustenabilă a României în calitate de coordonator, cu domnul Dăianu, cu domnul Moise Guran, cu nişte nume din societatea asta şi acuma nimeni nu-l mai ştie pe Călin Georgescu şi George Simion este singurul nebun care încă îl susţine. Îl susţin pentru că l-au votat oameni şi o să-l susţin, pentru că eu sunt un om demn”, a adăugat Simion.

George Simion a avut și un mesaj pentru cei care îl consideră un oportunist pentru că „s-a lipit” de Călin Georgescu: ”Este opinia lor”.

„Eu sunt convins că acest dosar politic a fost comandat, aşa cum a zis doamna Cristela Georgescu, de Nicuşor Dan şi PSD. Eu sunt convins că sunt multe lucruri necurate acolo şi domnul Călin Georgescu trebuie eliberat”, a spus Simion.