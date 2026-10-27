Antena 3 CNN Politică Gheorghe Piperea va fi candidatul AUR la Primăria Bucureștiului. Anunţul a fost făcut de George Simion

Gheorghe Piperea va fi candidatul AUR la Primăria Bucureștiului. Anunţul a fost făcut de George Simion

M.P.
<1 minut de citit Publicat la 22:15 27 Oct 2026 Modificat la 22:47 27 Oct 2026
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Gheorghe Piperea
George Simion a anunţat candidatura lui Gheorghe Piperea la Primăria București. Sursa foto: Antena 3 CNN

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat, marţi, că Gheorghe Piperea este propunerea AUR pentru funcţia de primar al Capitalei, la următoarele alegeri, după o decizie luată în şedinţa Biroului Naţional de Conducere al AUR.

"Astăzi a avut loc o şedinţă a Biroului Naţional de Conducere al AUR, în cadrul căreia a fost votată propunerea Alianţei pentru Unirea Românilor privind candidatura la Primăria Capitalei a domnului profesor universitar şi europarlamentar Gheorghe Piperea", a declarat Simion. 

Liderul AUR susţine că alegerile de la PMB ar putea avea loc mai devreme de 2028, cum ar fi normal, pentru că Ciprian Ciucu "este anchetat penal şi va fi trimis în curând în judecată pentru luare de mită".

În legătură cu decizia luată de AUR, Gheorghe Piperea a spus că se aşteaptă la "un tsunami de hate" începând de mâine, dar că-i invită pe contestatari "să facă toate verificările necesare".

De asemenea, George Simion a mai transmis că AUR va anunţa candidaţii importanţi la alegerile locale mult mai devreme, pentru ca oamenii să aibă timp să-i cunoască pe aceştia.

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Etichete: George Simion Gheorghe Piperea Partidul AUR

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