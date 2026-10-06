Grindeanu: Prioritatea numărul unu pe care trebuie să o aibă viitorul Guvern ar fi măsurile legate de energie

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: Hepta

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marţi, că prioritatea numărul unu pe care ar trebui să o aibă viitorul Guvern ar fi măsurile legate de energie, iar România trebuie să facă eforturi la maximum astfel încât să existe preţuri cât mai ieftine.

"Cred că prioritatea numărul unu pe care trebuie să o aibă viitorul Guvern ar fi măsurile legate de energie. România trebuie să facă eforturi la maxim, astfel încât să avem energie cât mai ieftină. Dacă ai energie ieftină, eşti competitiv. Dacă ai energie ieftină, dacă vreţi, ai o viaţă mai bună, până la urmă, costurile zilnice sunt, chiar şi pentru persoanele fizice, mai reduse. Dar, România câştigă economic. Pe competitivitate, în ultimul an şi ceva, cred că am scăzut vreo 15 locuri. Una din cauze este preţul energiei, faptul că suntem totuşi o ţară care nu e lipsită de resurse energetice, dar, în acelaşi timp, avem poate unul din cele mai mari preţuri la energie, e un soi de paradox. Acest lucru trebuie să fie îndreptat. Dacă acest lucru îl facem cu eforturi, nu va fi simplu, în acel moment eu cred că deja ne înscriem pe o traiectorie bună, pe o traiectorie care readuce România într-o zonă de competitivitate economică", a afirmat Grindeanu, la sediul central al PSD.

El a fost întrebat dacă PSD susţine în continuare eliminarea CASS pentru veteranii de război şi pentru alte categorii, dar şi ca TVA să revină la 19%.

"Noi am susţinut că anumite măsuri luate anul trecut, nu mai ştiu, în pachetele acelea asumate, unu, doi, trei, de către Guvernul Bolojan, din care şi noi făceam parte, unele dintre ele au fost excesive. Am susţinut că atunci când pui CASS pentru mame, când faci taxe în plus pentru veterani de război, pentru deţinuţi politici, pentru persoanele vulnerabile în general, astea sunt lucruri care sunt excesive şi, evident, susţinem eliminarea lor. Nu ştiu dacă e corect numărul pe care îl am acum, dar văzusem în urmă cu vreo două săptămâni, în acest moment, veterani de război din Al Doilea Război Mondial cred că mai sunt vreo 230 în România. Sigur, în modul ăsta, în mintea lui Bolojan, am refăcut deficitul", a transmis Sorin Grindeanu.