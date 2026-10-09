Ilie Bolojan refuză guvernarea cu PSD: „Fără PNL nu ar mai exista un paravan și nu ar mai avea pe cine să dea vina”

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Liderul PNL, Ilie Bolojan, respinge din nou varianta unei guvernări alături de PSD, după ce Sorin Grindeanu a insistat vineri pentru refacerea unei coaliții formate din PSD, PNL și UDMR, care să susțină guvernul premierului desemnat Luca Niculescu. Într-o postare pe Facebook publicată vineri seara, Bolojan acuză social-democrații că au nevoie de liberali la guvernare doar pentru a avea pe cine da vina atunci când promisiunile lor nu vor putea fi îndeplinite.

„România are nevoie de un guvern funcțional, iar PNL este deschis să contribuie la instalarea acestuia. NU vom accepta să repetăm, însă, formule politice care s-au dovedit că nu funcționează”, a scris premierul interimar.

Liderul liberal explică faptul că decizia de a nu guverna cu PSD se bazează pe experiența ultimului an de colaborare și îi acuză pe social-democrați că își folosesc partenerii de guvernare ca scut și că urmăresc propriile interese.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Potrivit liderului PNL, social-democrații ar fi avut acum ocazia să-și pună în aplicare propriile soluții în guvernul Niculescu, însă refuză să o facă fără liberali.

„Acum ar fi fost de așteptat să lupte pentru a avea ocazia să pună în practică soluțiile invocate, în cadrul guvernului Niculescu. Să arate cum schimbă direcția, cum revarsă «cornul abundenței» peste țară și, în același timp, cum evită să arunce în aer bugetul României. Dar refuză fără participarea PNL. De ce au nevoie de PNL? De ce trag de PNL «să le strice» schimbarea de direcție și soluțiile miraculoase? Pentru că asumarea guvernării înseamnă și asumarea răspunderii, așa cum am fost noi dispuși să ne-o asumăm prin guvernul minoritar Mureșan, respins de PSD”, a precizat Ilie Bolojan.

Liderul liberal își încheie mesajul acuzând PSD că ar căuta în PNL un paravan pentru eșecurile viitoare.

„Fără PNL nu ar mai exista un paravan, iar PSD nu ar mai avea pe cine să dea vina atunci când promisiunile care nu pot fi onorate se vor dovedi vorbe goale”, mai spune Bolojan.

Mesajul lui Bolojan vine după ce Sorin Grindeanu a cerut vineri o coaliție cu PNL și UDMR, afirmând că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai, iar de atunci președintele Nicușor Dan a făcut patru nominalizări pentru funcția de prim-ministru: Eugen Tomac, Adrian Veștea, Siegfried Mureșan și, cel mai recent, Luca Niculescu, desemnat pe 5 octombrie. Premierul desemnat a anunțat că intenționează să prezinte programul de guvernare și lista miniștrilor joia viitoare.