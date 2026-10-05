Ilie Bolojan s-a întâlnit cu noua șefă a OMV: „Un punct important al discuției s-a referit la proiectul Neptun Deep”

1 minut de citit Publicat la 19:20 05 Oct 2026 Modificat la 19:20 05 Oct 2026

șeful Executivului a subliniat importanța resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească. FOTO: Guvernul României

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, luni, la Palatul Victoria, cu delegația grupului OMV, condusă de noul CEO al companiei, Emma Delaney, discuțiile vizând evoluțiile de pe piața energiei și proiectul Neptun Deep. Investiția din Marea Neagră se derulează potrivit calendarului stabilit, iar producția de gaze urmează să înceapă anul viitor, potrivit Guvernului.

"Un punct important al discuției s-a referit la proiectul Neeptun Deep, investiție strategică pentru România, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom. Proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producție va începe anul viitor.

În acest context, șeful Executivului a subliniat importanța resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească, care vor contribui la consolidarea securității energetice naționale", a transmis Guvernul printr-un comunicat de presă.

Ilie Bolojan, despre investițiile în perimetrul Neptun Deep

Premierul Ilie Bolojan a subliniat importanța finalizării investițiilor în perimetrul Neptun Deep: ”Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis mulțumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă și pentru dialogul constant.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan a participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca.