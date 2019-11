Iohannis: Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, lucrează la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-șefi

Candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, preşedintele Klaus Iohannis, a anunţat marţi că ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, lucrează la o metodologie privind ocuparea posturilor de procurori-şefi, exprimându-şi speranţa ca până în luna februarie aceste posturi să fie ocupate prin concurs.



"De prin mijlocul lui decembrie expiră şi aceste interimate. Succesiv sunt 10 interimate, plus încă câteva posturi care sunt vacante de tot. Această chestiune este una care trebuie rezolvată, dar nu trebuie rezolvată fără a găsi soluţia bună. În rapoartele MCV tot timpul ni s-a spus că trebuie să găsim o metodologie robustă, solidă, transparentă şi să abordăm chestiunea ca atare. Eu l-am rugat deja la prima discuţie aplicată pe domnul ministrul Cătălin Predoiu să trateze prioritar această chestiune şi din informaţiile mele lucrează la aşa ceva, lucrează la o metodologie şi imediat după alegeri voi continua discuţi,a pentru a vedea cât de repede este Ministerul Justiţiei pregătit pentru a prezenta public această metodologie, pentru a o discuta şi a o pune în practică aşa încât într-un termen rezonabil, adică în câteva săptămâni sau cel mult luni, sper în februarie, să fie ocupate prin concurs aceste posturi. (...) Legislaţia momentan este seacă şi nu satisface cerinţele nici ale raporturilor MCV, nici opiniile publice. Ministrul propune, CSM avizează, preşedintele numeşte. Vedem mai încolo. Trebuie să avem o descriere mai clară, cum se înscriu, cine evaluează, cine selectează şi aşa mai departe. Cred că vom găsi împreună cu noul Guvern, noul ministru, soluţii chiar foarte bune pentru aceste chestiuni", a spus Iohannis la dezbaterea organizată în Aula Bibliotecii Centrale Universitare.



El a subliniat că în cazul procurorilor-şefi nu are de gând să facă rabat de la integritate.



"Eu nu am de gând să fac rabat de la integritate. Integritate, profesionalism, pe scurt meritocraţie şi în acest domeniu", a spus Iohannis.