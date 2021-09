Ionuț Moșteanu: ”Parlamentarii sunt sunați să-și retragă semnăturile și li se promit lucruri!”

„Se întâmplă ceva zilele astea și acum, în timp ce vorbim. Parlamentarii sunt sunați să își retragă semnăturile! Sunt sunați de membri ai echipei lui Florin Cîțu să își retragă semnăturile. Și le promit lucruri!” declară liderul deputaților USR PUS, Ionuț Moșteanu.

”O să aflați mai multe lucruri și detalii chiar de la cei care sunt sunați în orele următoare! Este inadmisibil, din punctul meu de vedere, să faci acest lucru!”, a continuat el.

George Simion, acuzații grave: ”Au fost presiuni, au fost telefoane din partea mai multor PNL-iști de vază! Noi nu suntem de vânzare!

Și liderul AUR, George Simion, susține că atât el cât și colegii lui au primit telefoane din ”partea mai multor PNL-iști de vază”, prin care le-au fost promise anumite avantaje dacă își retrag semnăturile pentru moțiunea de cenzură.

”Au fost presiuni, au fost telefoane date din partea mai multor PNL-iști de vază. De exemplu, din partea domnului Florin Roman, Bogdan Gheorghiu, a sunat Rareș Bogdan, să ne vedem acum, cât de repede... Noi nu suntem de vânzare! Poate celelalte partide sunt de vânzare, noi nu suntem de vânzare”, a declarat, luni, George Simion.

”Pentru că nimeni nu îndrăznea să inițieze procedurile pentru demiterea guvernului Cîțu, am făcut-o noi. Și iată că guvernul Cîțu o să cadă.

Am venit toți parlamentarii, inclusiv cei care au semnat de la distanță și și-au scanat semnătura au venit cu foaia în original ca să nu mai poată doamna Gorghiu să invoce vicii de procedură, deși în ultimul an jumătate, de când suntem în stare de alertă, s-au tot acceptat semnăturile acestea de la distanță, dar am adus și semnăturile în original. Nu avem nicio problemă și niciun parlamentar AUR nu este de vânzare! Să caute în altă parte”, a mai spus Simion.

”Eu voi intra în Biroul Permanent reunit alături de colegii mei și cerem deschis tuturor membrilor Biroului Permanent reunit să nu încerce să împiedice această moțiune de cenzură”, a concluzionat liderul AUR.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal