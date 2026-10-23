Lavinia Șandru, către ministrul Finanțelor: „Românii și-au plătit taxele. Dumneavoastră când dați socoteală?”

1 minut de citit Publicat la 12:40 23 Oct 2026 Modificat la 12:40 23 Oct 2026

Lavinia Șandru. Foto: Agerpres

Președintele BCSC al PUCL îi cere lui Alexandru Nazare explicații publice după ce deficitul trimestrial a ajuns la 9,2% din PIB, potrivit datelor Eurostat.

Lavinia Șandru, președintele Biroului Central de Strategie și Comunicare al PUCL, îi solicită ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să explice public evoluția deficitului României, după ce datele Eurostat au indicat un deficit de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat din Uniunea Europeană în perioada respectivă.

Solicitarea vine în contextul în care majorările de taxe și măsurile de austeritate au fost justificate prin necesitatea reducerii deficitului. În aceste condiții, susține Lavinia Șandru, evoluția indicatorului între primele două trimestre impune clarificări din partea ministrului care conducea Finanțele în perioada analizată.

„Domnule Nazare, ați cerut taxe mai mari și sacrificii în numele reducerii deficitului. Românii au plătit. Acum, când datele Eurostat arată cel mai mare deficit trimestrial din Uniunea Europeană, unde este răspunderea dumneavoastră?”

Potrivit seriei Eurostat ajustate sezonier invocate în comunicatul PUCL, deficitul a crescut de la 5,5% din PIB în primul trimestru la 9,2% în trimestrul al doilea din 2026. Indicatorul se raportează la PIB-ul trimestrial și nu trebuie confundat cu deficitul anual sau cu execuția bugetară în sistem cash.

„Ce ați urmărit, ce ați decis și ce ați corectat? Nu puteți cere oamenilor să calculeze fiecare leu, în timp ce dumneavoastră evitați să explicați rezultatele propriei guvernări.”

PUCL cere explicații și măsuri concrete

Lavinia Șandru solicită Ministerului Finanțelor să prezinte cauzele evoluției, impactul măsurilor fiscale adoptate și acțiunile concrete avute în vedere pentru corectarea dezechilibrelor.

„Când impuneți sacrificii unei țări întregi, aveți obligația să demonstrați ce rezultate produc. Răbdarea oamenilor nu este o rezervă bugetară, iar o nouă rundă de explicații nu ține loc de responsabilitate”, subliniază Lavinia Șandru.

Comunicatul PUCL nu include un răspuns al ministrului Alexandru Nazare. Demersul Laviniei Șandru cere transparență și asumarea publică a rezultatelor politicilor fiscale.