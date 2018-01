Liviu Dragnea, după demisia lui Mihai Tudose: Nu se mai putea continua așa. Am avut mână foarte proastă, nu numai în propunerile de premier

Liviu Dragnea a vorbit la finalul ședinței CEx a PSD despre demisia lui Mihai Tudose și reproșurile care i s-au adus. Liderul PSD afirmă că exista o stare de conflict între partid și Executiv, și chiar mai mult, un conflict în interiorul Guvernului, situație care nu mai putea continua.

”S-a discutat foarte deschis, în final s-a supus la vot propunerea ca premierul să demisioneze. Hotărâre adoptată cu 60 de voturi pentru, 4 abțineri și 4 voturi împotrivă. Au fost mai multe reproșuri, concluzia a fost că nu se mai poate continua așa, pentru că există o stare conflictuală între partid și guvern, cât și în interiorul guvernului. Există o nemulțumire legată de faptul că membrii de partid așteptau cu toții un bilanț al guvernării și prezentarea măsurilor pentru 2018, în schimb au văzut apariții televizate care nu trebuiau să fie. A fost o avalanșă de puncte de vedere, lucruri care trebuiau discutate în partid, situația a escaladat și s-a ajuns ca 60 de colegi să spună că în mod realist nu aveam garanția că nu vom ajunge în aceeași situație, după ce tot după o emisiune televizată a fost discuția cu cele două colege. Se pare că am mână foarte proastă și nu numai în ceea ce privește propunerile de premier. Am spus că nu voi face nicio propunere. La Sorin Grindeanu am făcut eu o propunere, colegii au votat-o. La Mihai Tudose am avut discuții cu fiecare membru al CEx și s-a conturat această propunere. Mâine voi vota propunerea care iese din dezbatere și îmi voi asuma acest vot. Important e să fie un coleg care poate rezista la manipulări, la minciunile de care au fost înconjurați Mihai Tudose și Sorin Grindeanu. Va fi o dicuție foarte serioasă. Trebuie să fiu realist și corect și să spun că președintele Iohannis nu este fericit de situația în care am ajuns și asta ne-o asumăm. Cred că va respecta Constituția și va ține cont de majoritate. Am discutat cu domnul Tăriceanu, era deja informat, o să ne vedem. Vom garanta cu toții (că nu se ajunge din nou în această situație – n.r.). A vorbit și Carmen Dan, a vorbit și Mihai Tudose. Structura Guvernului nu cred că ar trebui schimbată. CEx va decide dacă va mai fi ministru Carmen Dan”

Întrebat dacă s-a gândit la demisia din funcția de președinte al PSD, Liviu Dragnea a spus că nu, dar că și-a asumat în fața CEx faptul că a făcut ”o greșeală” când l-a propus pe Mihai Tudose și că în acest moment îl interesează mai mult punerea în practică a programului de guvernare.

Liderul PSD a declarat și că anumiți miniștri au fost cei care au influențat relația sa cu Mihai Tudose, folosindu-se de anumite manipulări, fără a-i nominaliza.

”Nu îi veți mai vedea în Guvern și veți ști care sunt” a conchis liderul PSD.