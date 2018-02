Liviu Pleșoianu a comentat în emisiunea „Esențial” excluderea primarului Iașiului, Mihai Chirica.

Deputatul PSD susține că edilul nu mai avea de mult de-a face cu partidul și că este mult mai bine reprezentat de PNL.

„Din punctul meu de vedere, Mihai Chirica nu mai are nicio legătură cu acest partid de foarte multă vreme. Sunt departe de a fi tipul de om care să dorească execuții sau eliminări din partid. Însă, în ceea ce mă privește, vă spun: domnul Chirica nu are nicio legătură cu acest partid. Domnia sa s-a exprimat plenar și în februarie anul trecut, am văzut ce atitudine avea, pe ce aceeași linie cu colegii de la PNL, care de altfel îl și stimează foarte mult pe domnul Chirica. Și atunci mă întreb de ce nu face pasul domnia sa către partidul care îl reprezintă cel mai bine”, a declarat Pleșoianu la Antena 3.