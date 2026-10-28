Antena 3 CNN Politică Luca Niculescu a numit o tehnocrată susținută de PSD la conducerea Casei de Pensii. Cine este Vasilica-Valentina Robu

Luca Niculescu a numit o tehnocrată susținută de PSD la conducerea Casei de Pensii. Cine este Vasilica-Valentina Robu

A.O.
<1 minut de citit Publicat la 19:07 28 Oct 2026 Modificat la 19:07 28 Oct 2026
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luca niculescu
Decizia a fost semnată de premierul Luca Niculescu. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a numit-o pe Vasilica-Valentina Robu, până acum secretar general al Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), în funcția de președinte al instituției. O tehnocrată cu expertiză îndelungată în sectorul pensiilor publice, Robu este susținută politic de PSD, potrivit surselor Antena 3 CNN. 

Luca Niculescu l-a înlocuit pe fostul șef al CNPP, liberalul Nicolae Giugea, care a demisionat după ce PNL a intrat în opoziție, cu Vasilica-Valentina Robu. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial

„Decizie privind numirea doamnei Vasilica-Valentina Robu în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Casei Naționale de Pensii Publice și președinte al Consiliului de administrație pentru un mandat de 5 ani”, scrie în decizia menționată. 

Vasilica-Valentina Robu nu are carnet de partid, este o tehnocrată, dar potrivit surselor Antena 3 CNN, aceasta ar avea susținerea PSD. 

Vasilica-Valentina Robu are o carieră îndelungată în sectorul pensiilor publice. Ea a condus anterior Casa Județeană de Pensii Vaslui și a fost director general al Direcției generale asigurări sociale, pensii și alte drepturi din CNPP, cât și secretar general al instituției. 

 

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Etichete: Luca Niculescu Casa Națională de Pensii Publice

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