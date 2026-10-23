Luca Niculescu îi bagă în ședință pe miniștrii responsabili de PNRR: „Avem termene foarte, foarte strânse”

Ministerul Finanțelor a precizat, la data de 16 octombrie, că mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro din PNRR. Foto: Guvernul României

Premierul Luca Niculescu a anunțat vineri dimineață, înaintea ședinței extraordinare de guvern, că a convocat o ședință cu miniștrii responsabili pentru îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Prim-ministrul a spus că obiectivul său este să salveze „fiecare euro pe care România îl mai poate încasa” prin acest program european, deoarece sunt bani pentru investiții de care țara nu se poate lipsi.

Luca Niculescu va discuta astăzi cu miniștrii responsabili de îndeplinirea jaloanelor din PNRR pentru a veni cu un plan ca România să nu piardă toți banii europeni pe care îi mai are la dispoziție.

„Imediat după ședința de guvern am convocat o reuniune cu miniștri responsabili de îndeplinirea jaloanelor restante din PNRR. Avem termene foarte, foarte strânse, nu ne putem permite să pierdem bani europeni din cauza unei întârzieri, a lipsei de coordonare”, a spus premierul.

Ministerul Finanțelor a precizat, la data de 16 octombrie, că mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro din PNRR.

„Obiectivul meu este foarte clar să salvăm fiecare euro pe care România îl mai poate încasa prin PNRR pentru că sunt bani care înseamnă investiții în spitale, școli, infrastructură, în modernizarea acestui stat.

Sunt bani, evident, de care România are nevoie. Și vreau ca fiecare ministru să știe exact ce are de făcut și cine răspunde pentru îndeplinirea angajamentelor și cât de rapid pot fi făcute aceste angajamente, după cum spuneam termenul este foarte scurt”, a spus Luca Niculescu.

România a încasat până în prezent din PNRR 13,27 miliarde de euro, aproximativ două treimi din valoarea Planului: 8,95 miliarde euro granturi și 4,32 miliarde euro împrumuturi. Suma include și cei 301,2 milioane de euro încasați la 9 octombrie 2026 pentru țintele și jaloanele suspendate din cererea de plată nr. 3, relatează Agerpres.

Ministerul Finanțelor a precizat, la data de 16 octombrie, că mai sunt de încasat 6,43 miliarde de euro:

2,08 miliarde de euro din cererea de plată nr. 5, aflată în evaluare la Comisia Europeană;

4,35 miliarde de euro din cererea de plată nr. 6, cererea finală, depusă la 30 septembrie 2026;

Decizia Comisiei Europene este așteptată până la 20 noiembrie 2026.

Potrivit MF, investițiile și reformele din PNRR sunt finanțate de la bugetul de stat, granturile aferente plăților fiind reîntregite la bugetul de stat din sumele primite de la Comisia Europeană pe cererile de plată validate.

Pentru sumele rămase de încasat, reîntregirea depinde de validarea cererilor de plată nr. 5 și nr. 6, ultimele din PNRR. „Orice sumă nevalidată din componenta de granturi va avea impact direct asupra deficitului, întrucât cheltuielile realizate nu vor mai fi acoperite din sumele nerambursabile aferente PNRR și rămân în sarcina bugetului național”, a transmis instituția.