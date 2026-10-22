Luca Niculescu, întâlnire cu ambasadorul SUA, Darryl Nirenberg. Cei doi au discutat despre proiectele de înzestrare a armatei române

Premierul Luca Niculescu, alături de ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg. Foto: Facebook/Luca Niculescu

Premierul Luca Niculescu l-a primit joi, Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Darryl Nirenberg. Cei doi au discutat „despre securitatea României și despre importanța prezenței militare americane” în țara noastră, precum și cooperarea în domeniul apărării între România și SUA, inclusiv proiectele de înzestrare a armatei române.

„Mi-a făcut o deosebită plăcere să îl primesc astăzi, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, E.S. Darryl Nirenberg. Pentru Guvernul pe care îl conduc şi pentru mine personal, relaţia cu Statele Unite reprezintă o prioritate fundamentală. Este mai mult decât un parteneriat strategic: este şi o relaţie de prietenie profundă, construită pe încredere, valori şi interese comune. Avem multe proiecte de dezvoltat împreună, de la securitate şi apărare la economie, energie, infrastructură şi educaţie”, a precizat Luca Niculescu, într-o postare publicată pe Facebook.

„Ne dorim să dăm un nou impuls acestei cooperări şi să obţinem rezultate concrete, în beneficiul cetăţenilor noştri. L-am felicitat pe ambasadorul Nirenberg pentru dinamismul cu care promovează relaţiile româno-americane în numeroase domenii şi pentru colaborarea strânsă cu autorităţile române. Am discutat despre securitatea României şi despre importanţa prezenţei militare americane, pentru care am mulţumit şi pe care ne dorim să o vedem consolidată. Am abordat şi cooperarea în domeniul apărării, inclusiv proiectele de înzestrare a Armatei Române”, a adăugat Luca Niculescu.

Premierul român a mai precizat că a discutat cu Nirenberg și despre „dimensiunea economică” a parteneriatului dintre România și SUA.

„Am convenit că trebuie să facem mai mult pentru a atrage investiţii americane în România, investiţii care să contribuie la relansarea economiei, la dezvoltarea unor sectoare strategice şi la crearea de noi locuri de muncă. Am stabilit să ne întâlnim periodic, pentru a urmări progresele proiectelor comune şi pentru a identifica noi oportunităţi de cooperare", a mai afirmat Niculescu”.