Luca Niculescu: „Opțiunile sunt toate pe masă”. Premierul desemnat nu exclude o întâlnire comună cu Bolojan și Grindeanu

Luca Niculescu. sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu spune că partidele cu care a discutat sunt conștiente de gravitatea situației și că există deschidere pentru votarea unui nou guvern, însă refuză să dezvăluie ce formulă de guvernare preferă, explicând că toate variantele sunt încă discutate cu formațiunile politice.

„Toate partidele își dau seama de momentul dificil în care se află România. Suntem în criză politică, avem probleme economice, avem probleme sociale, iar toată lumea este perfect conștientă de acest lucru”, a declarat Luca Niculescu vineri seară, la Digi 24.

Premierul desemnat a vorbit și despre întâlnirile pe care le-a avut joi cu partidele, spunând că, deși unele formațiuni își doresc alegeri anticipate, cele cu care s-a văzut înțeleg nevoia de a ieși cât mai repede din criză.

„Adică sunt unele partide care doresc și anticipate, dar partidele pe care le-am văzut ieri sunt conștiente că trebuie să ieșim rapid din acest blocaj politic. Au fost, după cum vă spuneam, întâlniri foarte bune în care am discutat atât despre cum ar putea să arate un guvern, cât și, foarte important, despre programul de guvernare”, a precizat acesta.

Întrebat ce soluție are în minte, după ce scrisese pe rețelele sociale că s-a bucurat de deschidere „pentru găsirea acelei soluții care să deblocheze criza politică și economică”, Niculescu a evitat să dea detalii, spunând că varianta finală trebuie mai întâi discutată cu partidele.

„Chiar dacă aș avea-o acum, vă dați seama că n-aș putea să v-o spun acum. Trebuie să o discut cu partidele, să discutăm cu partidele, ceea ce facem deja. Deci soluțiile, după cum ziceam, opțiunile sunt toate pe masă”, spune Niculescu.

Singurul lucru pe care l-a precizat este că obiectivul său principal rămâne obținerea unei majorități în Parlament, chiar dacă drumul până acolo nu este încă stabilit: „Am o soluție în care mi-aș dori, după cum ziceam, să existe o majoritate care să susține acest guvern, dar felul în care vom ajunge la ea, și acesta poate fi diferit”.

Premierul desemnat a confirmat că există un punct comun între cele trei partide cu care s-a întâlnit, și anume respectarea țintei de deficit, explicând că România trebuie să rămână un partener credibil și predictibil: „Da, pentru că este extrem de important ca România să fie o țară predictibilă și să își asume angajamentele pe care și le-a luat. După cum știți, aveam un deficit foarte mare; l-am mai redus, trebuie să continuăm să îl reducem. În același timp, trebuie să arătăm că există posibilități de a lucra și pentru îmbunătățirea nivelului de trai al românilor”.

Niculescu mai spune spune că viitorul guvern va trebui să găsească un echilibru între disciplina bugetară, de care depinde încrederea investitorilor, și situația dificilă în care trăiesc mulți români: „Pe de o parte, să continuăm pe o traiectorie corectă de reducere a deficitului, pentru că, dacă nu o faci, există o posibilitate ca investitorii să te privească cu și mai multă reticență. În același timp, știu condițiile grele în care trăiesc românii”.

Întrebat dacă s-a gândit să-i aducă la aceeași masă pe liderul PNL, Ilie Bolojan, și pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, Niculescu a spus că varianta nu este exclusă, dar că deocamdată negocierile se află într-o altă etapă: „Este una dintre opțiuni, dar în clipa de față suntem în altă etapă a procesului de reflecție. Mai sunt zile bune”.

Premierul desemnat a adăugat că nu vrea să facă promisiuni care s-ar putea dovedi inutile, pentru că situația se poate schimba de la o zi la alta: „Nu știi cum vor evolua lucrurile. Pot spune ceva acum și mai apoi să nu fie nevoie. Dialogul este permanent”.

„Liderii sunt interesați ca această criză să ia sfârșit. Eu caut să mă înțeleg acum cu toate partidele de care am nevoie. Am primit propuneri foarte bune de la PSD”, a mai declarat Luca Niculescu.

Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pe 5 octombrie să formeze Guvernul, aceasta fiind a patra nominalizare de premier de la demiterea Guvernului Ilie Bolojan prin moțiune de cenzură, pe 5 mai. Înaintea lui au fost desemnați Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan.

Niculescu nu face parte din niciun partid, iar Președintele a declarat că acesta are libertatea de a decide dacă formula de guvern va fi una politică sau tehnocrată, important fiind să strângă o majoritate în Parlament.

Acesta a lucrat ca jurnalist între 1992 și 2016, a fost ambasador al României în Franța între 2016 și 2022, iar în prezent coordonează procesul de aderare a României la OCDE.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, premierul desemnat are la dispoziție zece zile pentru a-și forma echipa și a cere votul Parlamentului, iar pentru învestire are nevoie de 233 de voturi. Joi, 8 octombrie, Niculescu s-a întâlnit pe rând cu PSD, PNL și UDMR, la sediile partidelor.

Pozițiile partidelor rămân însă împărțite. PSD a anunțat că va vota guvernul doar în anumite condiții, iar Sorin Grindeanu a avertizat că partidul nu va susține o continuare a măsurilor de austeritate de tip Bolojan.

Social-democrații i-au transmis premierului desemnat o listă de 12 măsuri, printre care indexarea pensiilor, nicio taxă nouă în 2027 și eliminarea CASS pentru mame.

PNL a anunțat că va decide abia după ce va vedea propunerile de miniștri, în timp ce USR a transmis că nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau „controlat” de PSD. AUR a anunțat, prin George Simion, că nu va acorda niciun vot.