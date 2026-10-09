Luca Niculescu spune că "sunt motive de speranță" pentru România. "Sunt optimist că 2027 să fie mai bun"

Luca Niculescu. sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Luca Niculescu avertizează că mai multe instituții importante ale statului, în special spitalele județene, ar putea ajunge în situații foarte complicate în perioada următoare, iar lipsa unui guvern, după cinci luni de criză politică, afectează inclusiv capacitatea României de a se împrumuta pe piețele financiare.

Întrebat, vineri seara, la Digi 24 despre riscul unui blocaj în instituțiile publice, Niculescu a confirmat că astfel de probleme există.

„Ar exista. Nu vreau să creez sentimente de panică, dar există informația în spațiul public, de ceva vreme, că există situații care vor fi foarte, foarte complicate pentru multe instituții, în instituții cheie. Noi știm că ar fi vorba despre spitale; avem spitale județene, mai ales. Sunt și alte instituții care pot avea probleme”, a declarat Luca Niculescu.

Premierul desemnat a explicat că absența unui executiv cu puteri depline are efecte și asupra finanțării statului, care nu se mai poate împrumuta la fel de ușor ca înainte.

„Există o problemă și din faptul că nu avem guvern. Devine o problemă serioasă și pentru accesul României la piețele de finanțare. Adică nu te mai poți împrumuta oricând pe piețe, așa cum ai vrea. Suntem în acest moment de incertitudine”, susține Niculescu.

Niculescu spune însă că nu este pesimist și că situația s-ar putea îmbunătăți rapid dacă Parlamentul va vota un nou guvern.

Întrebat ce s-ar întâmpla în lipsa unui executiv, el a răspun că „ne-ar costa și mai mult”.

Întrebat dacă România a trecut de cea mai grea perioadă, după un an și jumătate în care discursul public a fost dominat de reducerea deficitului bugetar, Niculescu a spus că au fost făcuți pași importanți, dar că rezultatul depinde în primul rând de formarea unui guvern.

„În privința deficitului bugetar și a echilibrării bugetului. Am făcut pași buni în această direcție. Mai sunt lucruri de făcut. Aș spune că sunt motive de speranță, dacă ducem țara pe direcția bună. În primul rând dacă avem guvern, dar da, sunt optimist ca anul 2027 să fie mai bun decât 2026 și deci să fi trecut hopul”, mai spune Niculescu.

Totodată, el a amintit că planurile economice ale României au fost afectate și de crizele internaționale din acest an, pe care nimeni nu le putea anticipa.

„Deși multe depind numai de situația din România, adică bugetul acesta a fost construit pe creștere, au intervenit și crize internaționale. Cine se gândea că o să avem problemele întâmplate? Uitați-vă la începutul acestui an, deci întotdeauna există accidente care se pot întâmpla, dar direcția de predictibilitate a României ar fi una bună”, a declarat Luca Niculescu.