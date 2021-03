Ludovic Orban, despre sancţionarea cluburilor și restaurantelor care nu respectă legea: "Susțin această măsură"

Declarațiile preşedintelui PNL vin în contextul în care în Bucureşti au fost organizate petreceri în restaurante şi unde polițiștii au întocmit dosare penale pentru săvârșirea infracțiunea de zădărnicirea combaterii bolilor.

„Spun ceea ce am spus de un an de zile: cu cât mai mulți români respectă măsurile cu atât sunt mai puține restricții. Am fost atenți permanent la apărarea sănătății oamenilor, cu respectarea economiei", a declarat Ludovic Orban, președintele Camerei Deputaților din Paralamentul României.

Ludovic Orban: "Noi n-am avut decât un mic lockdown"

Noi n-am avut decât un mic lockdown. După trecerea din starea de urgență în starea de alertă au fost câteva restricții în plus. Personal susțin această măsură de sancționare a unităților care încalcă legea", a mai spus Ludovic Orban, preşedintele PNL.

Restricţii în Bucureşti. Propunerile de măsuri discutate în şedinţa de la Guvern

Potrivit surselor Antena 3, în timpul şedinţei de luni, premierul Florin Cîţu, primarul Nicuşor Dan şi primarii de sector au discutat despre propuneri de măsuri, ce ar putea fi aplicate în Bucureşti, pentru limitarea numărului de cazuri de COVID-19

Toate măsurile discutate la întâlnirea de luni sunt în stadiul de negociere, pentru moment nu a fost luată o decizie cu privire la restricţiile ce ar putea fi aplicate în Bucureşti.

La şedinţa premierului cu primarii din Capitală au fost discutate, potrivit surselor Antena 3, o serie de măsuri pentru a reduce numărul de infectări din Bucureşti:

1. În weekend să se limiteze circulaţia la ora 18.00. După ora 18.00 se va putea circula doar cu declaraţie.

2. Poliţia Locală să aibă mai multă putere în această perioadă. Spre exemplu, dacă în weekend poliţia găseşte un bar, club deschis, unde este organizată o petrecere, să îl poată închidă. În prezent, Poliţia Locală nu are acest drept.

3. Mall-urile să aibă restricţii privind numărul de persoane din interior. Pentru moment nu s-a luat o decizie cu privire la acest număr.

4. Circulaţia, restricţionată pe timpul weekendului. Este vorba de o măsură mai drastică, un lockdown de weekend, în care circulaţia cetăţenilor să fie restricţionată.

Totodată, a mai fost discutată reducerea interacţiunii cetăţenilor cu autorităţile, iar oamenii să nu mai fie nevoiţi să se deplaseze pentru tot felul de hârtii.

