Manole anunţă 9 priorităţi europene pentru piaţa muncii. Se cer salarii corecte şi job-uri sigure inclusiv pentru angajaţii români

Manole anunţă 9 priorităţi europene pentru piaţa muncii;Foto: Getty Images

Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunţat, vineri, că a semnat, alături de miniștri social-democrați europeni, Declarația ministerială PES EPSCO, prin care se stabilesc nouă priorităţi pentru piaşa muncii, în legislaţia europeană. Printre cele 9 criterii se numără "salarii corecte, care să asigure un trai decent" şi "locuri de muncă sigure și sănătoase".

Manole a precizat că se cere o legislație europeană mai puternică pentru protejarea angajaților și pentru locuri de muncă de calitate.

"Am susținut public de multe ori ideea că un loc de muncă trebuie să însemne mai mult decât un salariu la sfârșitul lunii. El trebuie să ofere siguranță, respect și șansa la un trai decent. Am repetat-o și în perioada în care PSD s-a luptat pentru creșterea salariului minim.

În consecință, pentru mine, a fost mai mult decât firesc să aprob, ieri, alături de colegii mei, miniștri social-democrați europeni responsabili de ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, Declarația ministerială PES EPSCO. Prin aceasta susținem o legislație europeană mai puternică pentru protejarea angajaților și pentru locuri de muncă de calitate.

Declarația stabilește nouă priorități, pe care le consider de bun-simț, indiferent de orientarea ideologică a fiecăruia.

1. Locuri de muncă în care omul este pe primul loc, inclusiv în raport cu inteligența artificială.

2. Drepturi egale pentru toți angajații.

3. Locuri de muncă sigure și sănătoase.

4. Echilibru între viața profesională și cea personală, inclusiv dreptul la deconectare.

5. Consolidarea drepturilor angajaților, a sindicatelor și a negocierii colective.

6. Egalitate de șanse și de remunerare între femei și bărbați.

7. Acces la locuri de muncă de calitate pentru fiecare.

8. Salarii corecte, care să asigure un trai decent.

9. Finanțare europeană pentru locuri de muncă de calitate, competențe și protecție socială.

Pentru mine, aceasta este miza unei Europe sociale puternice: o economie care funcționează și în interesul oamenilor", a transmisManole.