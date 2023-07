Marcel Ciolacu, anunț important pentru angajații din domeniul IT: ”Este o minciună și o dezinformare!”

Premierul Marcel Ciolacu a făcut un anunț important în ceea ce privește eliminarea facilităților fiscale.

Sursa foto: Partidul Social Democrat/ Facebook

”IT-ul, nu a existat nicio discuție și nu va exista de scoatere a facilităților de la IT. Este o minciună și o dezinformare faptul că cineva a luat în discuție. IT are o scutire la impozitul pe venit. Nu va exista o discuție de scoatere a acestei facilități la IT și nici nu a existat”, spune Marcel Ciolacu.

El precizează că la construcții și la agricultură există facilități în funcție de venit.

„A fost până la 40.000 de lei, de până la 10.000 de lei. Acolo avem facilități în ceea ce privește impozitul pe venit dar și CASS. CASS înseamnă sănătate. Vrem sănătate, dar nu încasăm. Nu vom lua o măsură până când nu ne vom așeza cu actorii principali la masă.

Mai mult, avem un jalon trecut în PNRR, pe care dacă nu îl îndeplinim, pierdem bani și pierdem reforme pe care eu mi le asum, nu am nici cea mai mică reținere, în care se spune că treptat, până în 2026, să scoatem aceste facilități. Nu știu dacă vom scoate facilitatea anul acesta, nu știu dacă vom discuta cu constructorii și agriculturii astfel încât să avem un calendar de îndeplinire a jalonului în 2026, împreună.

Ce vreți să facem cu țara asta, să o îndreptăm spre un dezastru, într-un blocaj total și să nu ne mai asumăm nicio reformă sau să ne facem treaba pentru care ne plătiți (..) și să luăm decizii? Sunt lucruri pe care trebuie să ni le asumăm, indiferent dacă deranjează sau nu, pentru că nu o fac pentru mine sau pentru Guvern, o facem pentru ce ne-am asumat în fața Europei”, încheie premierul Ciolacu.