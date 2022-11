Marcel Ciolacu: ”Produsele alimentare se vor ieftini de la 1 ianuarie”

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu a vorbit despre noua ordonanţă de urgenţă din energie: "Mă aştept să avem scăderi de preţuri în zona produselor alimentare".

"Mă aştept ca după intrarea in vigoare a ONG să avem scăderi de preţuri în zona produselor alimentare. Prețul de 0,68 lei/kW să rămână în continuare, există un calcul cu ministerul de finanţe şi este sustenabil pe bugetul de anul viitor.

Nimeni nu va plăti mai mult de 1,3 lei-kw pentru ca aici intervine statul si compensează" a declarat Marcel Ciolacu.

Preşedintele PSD a mai spus că nu poate accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei, iar o pensie de 18.000 de lei să crească cu 2.700 de lei, adică de zece ori mai mult.



”Eu am vrut o discuţie mai amplă, mai aşezată şi mai profesionistă. Am rămas la nivelul discuţiei de procente: 15, 16, 10. Eu reprezint un partid social democrat. Îmi cer scuze, am altă abordare.

Nu pot accepta ca o pensie de 1.800 de lei să se mărească cu 270 de lei şi o pensie de 18.000 de lei să se mărească cu 2.700 de lei. Mai exact, de zece ori faţă de cel cu pensia de 1.800 de lei.

Stabilim anvelopa şi venim şi avem grijă ca toată lumea să treacă de această perioadă complicată fără eforturi foarte mari”, a mai adăugat Ciolacu, citat de Agerpres.