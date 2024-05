Marcel Ciolacu, despre tinerii români: "S-au născut în democrație, în democrație ne dorim să trăiască mai departe"

Vom avea confirmarea că am acționat în direcția cea bună dacă tinerii noștri își vor creiona aspirațiile pentru viitorul lor aici, în România, iar cei care și-au ales deja un drum în afara granițelor țării își vor dori să revină acasă, spune premierul Marcel Ciolacu într-un mesaj de Ziua Tineretului.

Sursa foto: Facebook | Marcel Ciolacu

"România își sărbătorește astăzi tinerii, generațiile cărora le vom încredința viitorul. S-au născut în democrație, în democrație ne dorim să trăiască și mai departe. Entuziasmul cu care ei pornesc în viață, specific vârstei, are nevoie de susținerea familiei, a societății și a statului deopotrivă, iar formarea lor ca oameni și viitori profesioniști în cele mai diverse domenii trebuie să pornească de la o bază solidă”, se arată în mesajul premierului.

Șeful Guvernului spune că tinerii din România au un potențial pe care toți îl recunoaștem ori de câte ori rezultatele lor primesc confirmarea unor competiții internaționale sau la nivel național, dar că, pe lângă aceste exemple, sunt mulți alți tineri români cate performează dovedind responsabilitate în tot ceea ce fac, la studii, în activitățile lor zilnice și în societate.

"Personal, am mare încredere în tinerii noștri și încă de la preluarea mandatului am menținut un dialog constant cu generația lor, prin asociaţiile reprezentative, pe teme de educaţie, sprijin şi oportunităţi pentru tineri, inclusiv prin oferta de internship guvernamental, menită să-i familiarizeze, pe cei care își doresc lucrul acesta, cu procesul decizional la nivel de guvern și instituții din subordine. Vă asigur de tot sprijinul, dragi tineri! Mixul dintre experiența generațiilor mai în vârstă și deschiderea tinerilor către nou contribuie la dezvoltarea oricărei societăți, iar lucrul acesta cred că ni-l dorim fiecare dintre noi pentru România. Vom avea confirmarea că am acționat în direcția cea bună dacă tinerii noștri își vor creiona aspirațiile pentru viitorul lor aici, în România, iar cei care și-au ales deja un drum în afara granițelor țării își vor dori să revină acasă", a mai susținut Marcel Ciolacu.

