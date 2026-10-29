Marian Neacșu, primele discuții cu sindicatele MAI. Anunţul despre salarii, plata orelor suplimentare și pensionarea angajaților

2 minute de citit Publicat la 15:53 29 Oct 2026 Modificat la 16:07 29 Oct 2026

Viceprim-ministrul Marian Neacşu, ministrul Afacerilor Interne. Sursa foto: mai.gov.ro

Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, a avut, joi, prima întâlnire de lucru cu liderii organizațiilor sindicale reprezentative și ai organizațiilor profesionale din sistem, la care au participat și reprezentanți ai conducerii ministerului. În urma discuţiilor, acesta a transmis că protejarea drepturilor personalului, reducerea deficitului de angajați și creșterea încrederii cetățenilor sunt prioritățile sale. În același timp, a precizat că posibilele majorări salariale pentru anul viitor trebuie evaluate în funcție de bugetul disponibil fiecărei instituții, astfel încât aplicarea acestora să poată fi susținută financiar pe termen lung.

Întâlnirea de astăzi face parte din seria consultărilor inițiate de ministrul Marian Neacșu cu structurile de conducere și reprezentanții personalului MAI, pentru identificarea celor mai bune soluții de eficientizare a activității ministerului și îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Viceprim-ministrul Marian Neacşu a subliniat că principalul său obiectiv este creșterea încrederii cetățenilor în Ministerul Afacerilor Interne, prin consolidarea capacității instituționale, pregătirea profesională continuă a personalului și creșterea calității serviciilor publice. În acest context, a evidențiat complexitatea misiunilor MAI, volumul ridicat de activitate și importanța asigurării resurselor umane și materiale necesare.

Potrivit comunicatului MAI, discuțiile cu reprezentanții sindicatelor au vizat o serie de probleme concrete privind drepturile salariale și profesionale, predictibilitatea carierei și a pensionării, deficitul de personal, recrutarea și pregătirea profesională.

"Au fost abordate, între altele, plata muncii suplimentare și a activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal, norma de hrană, compensarea cheltuielilor de transport și locuință, precum și actualizarea unor drepturi financiare. Reprezentanții sindicatelor au ridicat și probleme referitoare la statutul profesional al polițiștilor, ocuparea funcțiilor de conducere, accesul la programe de formare și îmbunătățirea dialogului social la nivelul structurilor teritoriale", s-a precizat în documentul publicat pe site-ul instituţiei.

Marian Neacșu a transmis că susține protejarea drepturilor câștigate de personalul MAI și că va urmări identificarea soluțiilor pentru menținerea și, acolo unde condițiile permit, îmbunătățirea acestora. În privința drepturilor aferente activității desfășurate în zilele de repaus săptămânal, ministrul a transmis că actualul mecanism de plată va fi menținut.

"Totodată, a arătat că eventualele creșteri salariale pentru anul viitor trebuie analizate în raport cu resursele bugetare alocate fiecărei instituții, astfel încât măsurile adoptate să fie sustenabile.

O atenție deosebită a fost acordată deficitului de personal și necesității consolidării proceselor de recrutare, pregătire și dezvoltare profesională. Ministrul a subliniat că menținerea personalului cu experiență în sistem și pregătirea temeinică a noilor generații de angajați sunt esențiale pentru capacitatea operațională a ministerului", s-a mai menţionat în comunicatul de presă.

În cadrul discuțiilor, Marian Neacșu a evidențiat și importanța consolidării unei relații bazate pe respect reciproc între personalul MAI și cetățeni.

Conducerea MAI consideră că respectarea drepturilor angajaților, stabilitatea profesională și eficiența instituțională sunt condiții esențiale pentru îndeplinirea misiunilor ministerului și pentru creșterea încrederii cetățenilor în instituțiile care le asigură siguranța.