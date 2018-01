Mesajul transmis de Klaus Iohannis pe Facebook, în urmă cu puțin timp

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat marţi că l-a desemnat pe Mihai Fifor, actualul ministru al Apărării, să exercite interimar funcţia de prim-ministru al României, în urma demisiei lui Mihai Tudose.

El a arătat că situaţia în care s-a ajuns îl nemulţumeşte profund şi îl îngrijorează.

La scurt timp după anunțul televizat, Klaus Iohannis a ținut să transmită un mesaj și pe contul oficial de Facebook:

"La un an de la alegerile parlamentare, avem deja două guverne PSD eșuate. Este o situație care mă nemulțumește profund și mă îngrijorează. Există riscul unor urmări economice negative ale acestei crize generate, din nou, de PSD. Vreau să previn ca această nesiguranță politică să degenereze în instabilitate. De aceea, am convocat mâine toate partidele parlamentare la consultări. România are nevoie urgent de un guvern, pentru a scurta cât se poate de mult situația de incertitudine", a scris președintele Klaus Iohannis.