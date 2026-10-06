Mihai Chirica, inculpat de DNA în dosarul „Păcura”. Primarul Iașiului e acuzat de abuz în serviciu, prejudiciul trece de 2 milioane lei

1 minut de citit Publicat la 15:22 06 Oct 2026 Modificat la 15:22 06 Oct 2026

Mihai Chirica, primarul municipiului Iaşi. Sursa foto: Agerpres

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a fost inculpat de DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave în dosarul care vizează dispariția unei cantități importante de păcură din depozitele CET Iași. Procurorii estimează un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. În anchetă sunt vizați și nouă funcționari din Primăria Iași.

DNA a anunțat marți punerea în mișcare a acțiunii penale față de Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, în forma în care funcționarul public ar fi obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Alți nouă angajați din compartimentele de specialitate ale Primăriei Iași sunt cercetați pentru complicitate la abuz în serviciu și fals intelectual în formă continuată.

Potrivit procurorilor, pe 27 mai 2022, Mihai Chirica, în calitate de primar și ordonator principal de credite, ar fi aprobat, cu încălcarea legii, o plată de 2.036.882 de lei din bugetul local către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Suma ar fi reprezentat o achiziție considerată fictivă a 542 de tone de păcură. Cantitatea fusese constatată anterior ca lipsă din stocul de rezervă de stat păstrat în depozit la Termo Service SA Iași, societate aflată în subordinea Consiliului Local.

Procurorii susțin că plata ar fi fost posibilă și datorită unor documente întocmite de funcționari ai Primăriei, documente care ar fi atestat că păcura exista și fusese recepționată, deși în realitate aceasta nu ar fi fost livrată.

Anchetatorii verifică și mai multe presupuse falsuri în acte. Este vorba despre note de recepție și constatare a diferențelor, semnate de funcționari, prin care ar fi fost confirmată în mod nereal recepționarea unor cantități de păcură.

DNA estimează că bugetul municipiului Iași ar fi fost prejudiciat cu 2.036.882 de lei.

În același timp, procurorii susțin că Administrația Națională a Rezervelor de Stat ar fi obținut un folos necuvenit prin încasarea acestei sume și prin regularizarea în acte a lipsei celor 542 de tone de păcură.

Și Termo Service SA ar fi beneficiat, potrivit DNA, prin acoperirea scriptică a aceleiași lipse din gestiune.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au pus sechestru pe mai multe bunuri imobile care îi aparțin lui Mihai Chirica și altor inculpați din dosar.

Mihai Chirica a fost informat marți dimineață despre calitatea de inculpat și s-a prezentat la sediul DNA Iași.