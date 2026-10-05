Mihai Ghigiu: „De prea mult timp le cerem profesorilor să facă multe lucruri, dar le oferim puţin”

Deputatul PSD Mihai Ghigiu. Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Preşedintele Comisiei pentru învăţământ de la Camera Deputaţilor, Mihai Ghigiu (PSD), a declarat luni în plen, cu ocazia Zilei Mondiale a Educaţiei, că de prea mult timp profesorilor li se cere să facă multe lucruri, dar li se oferă puţin.

"Vreau să încep prin a le mulţimi profesorilor pentru dedicarea, răbdarea şi implicarea cu care contribuie zi de zi la formarea copiilor noştri şi a viitorului ţării. (...) Dar nu am urcat la această tribună doar pentru a le mulţumi. Am urcat şi pentru a spune lucruri care de obicei nu se spun într-o zi de sărbătoare. De prea mult timp le cerem profesorilor să facă multe lucruri, dar le oferim puţin. Le-am cerut performanţă europeană, deşi lucrează în şcoli pline de lipsuri, predau în clase aglomerate şi sunt sufocaţi de birocraţie. Şi totuşi şcoala a mers mai departe. A mers mai departe pentru că ei au continuat în fiecare dimineaţă să intre la clasă, au pregătit lecţii şi au găsit timp pentru copiii rămaşi în urmă. Nu au renunţat nici atunci când s-au simţit lăsaţi singuri. Iar pentru asta le sunt recunoscător", a spus Ghigiu.

El a adăugat că, după ani de stabilitate, norma didactică a crescut de la 18 sau de la 16 ore la 20, adică "mai multe ore la clasă pentru acelaşi salariu".

"Posturile didactice au fost blocate, iar plata cu ora a scăzut la 22 de lei. Dar totuşi şcoala a continuat să meargă pentru că profesorii au continuat să meargă la clase. Acestea nu sunt opinii sau păreri politice, sunt realităţi din România în care trăim. Cred că respectul începe cu exemplul pe care îl dăm. Iar noi, în faţa profesorilor, trebuie să le dăm respectul pe care îl merită", a afirmat deputatul PSD.

Deputata AUR Cristina Emanuela Dascălu a precizat că "educaţia este temelia pe care construim România de mâine".

"Astăzi, de Ziua Mondială a Educaţiei, ne înclinăm cu respect în faţa celor care intră în clase şi aprind lumini în minţile şi în sufletele copiilor. În faţa învăţătorului care-i învaţă primele litere, în faţa profesorului care transformă o simplă întrebare într-o pasiune, în faţa celui care vede un talent acolo unde alţii văd doar un copil timid. Dar nu avem voie să vorbim despre educaţie doar în discursuri şi zile festive. Trebuie să o susţinem prin fapte, prin şcoli sigure şi moderne, prin investiţii reale, prin mai puţină birocraţie, prin salarii şi condiţii care să redea profesorului respectul pe care îl merită. Pentru că nu putem cere unui profesor să construiască viitorul unei ţări dacă societatea nu-i oferă respectul şi sprijinul de care are nevoie", a evidenţiat Dascălu.

Deputatul PNL Daniel Gheorghe a spus că profesorii şi învăţătorii parcurg zi de zi "procesul educaţiei prin care cunoaşterea, ştiinţa, cultura, arta devin parte integrantă din viaţa fiecărui copil, a fiecărui tânăr, a fiecărui român în parte".

"Până la urmă, vorba lui Nicolae Iorga, şcoala este temelia unui neam. Iar pentru noi, astăzi, precum şi în trecut, efortul educaţiei, efortul valorizării principiilor fundamentale ale umanităţii şi ale civilizaţiei prin sistemul de învăţământ rămâne un lucru care trebuie să reprezinte piatra de temelie a oricărui efort social. Mi-aduc aminte de marele reformator al învăţământului românesc, liberalul Spiru Haret, mi-aduc aminte de ceea ce a însemnat în modernitatea românească promovarea culturii şi a marilor valori şi spun încă un lucru: şcoala trebuie să formeze caractere. Şcoala este baza civilizaţiei şi este baza deprinderii unor elemente fundamentale", a subliniat el.

Deputat USR Ciprian Rigman a declarat că în peste 20 de ani de catedră a învăţat că "educaţia se poate schimba în bine, prin concursuri corecte, infrastructură adecvată şi finanţare corectă".

"Ca oameni politici, ieşind din constrângerile bugetare de moment, avem datoria faţă de elevi, faţă de profesori şi faţă de întreaga societate românească să facem mai mult, mai repede şi mai bine pe fiecare dintre aceste coordonate. România este astăzi pe un loc fruntaş în Uniunea Europeană la analfabetism funcţional. 4 din 10 elevi de 15 ani nu înţeleg ce citesc. Nu este o problemă abstractă, este o probleme de securitate naţională. O democraţie nu poate funcţiona cu cetăţeni care nu pot interpreta lumea în care trăiesc", a atras atenţia Rigman.

Deputatul UDMR Kantor Boglarka a menţionat că viitorul unei societăţi se construieşte în fiecare zi în sălile de clasă, prin munca profesorilor.

"Înainte de a deveni deputată am fost învăţătoare. Cunosc bucuria din ochii copiilor când înţeleg ceva nou, răbdarea necesară la fiecare lecţie şi valoarea fiecărui pas făcut împreună. De aceea, această zi are pentru mine o semnificaţie aparte. Un gând de preţuire se îndreaptă către profesorii care predau limbile minorităţilor naţionale. Ei transmit cunoştinţe şi păstrează vie limba, cultura şi identitatea comunităţilor noastre. Tot ei îi ajută pe copii să înveţe bine limba română şi să participe cu încredere la viaţa societăţii. Educaţia în limba maternă le permite copiilor să înveţe şi să se exprime în limba în care au descoperit lumea. Susţinerea ei înseamnă respect pentru fiecare copil şi pentru diversitatea României", a afirmat aceasta.

Deputatul grupului minorităţilor naţionale Gheorghe Nacov a susţinut că nu ştie o ţară care să protejeze atât de mult minorităţile naţionale şi dreptul lor de a învăţa în limba maternă aşa cum este România.

"Aş vrea să mă opresc o secundă doar asupra aspectului important pentru noi, minorităţile naţionale, în ce priveşte educaţia, pentru că eu, cel puţin, nu cunosc o ţară care să protejeze atât de mult minorităţile naţionale şi dreptul lor de a învăţa în limba maternă. Pentru minorităţile naţionale ale României, unele dintre noi cu vechime de sute de ani de când ne aflăm pe teritoriul ţării noastre, orice lucru care ajută la conservarea identităţii noastre naţionale, lingvistice şi culturale este foarte important, cu atât mai mult educaţia, pentru că fără educaţie se pierd toate aceste semne ale apartenenţei la un popor, cum suntem noi, unele comunităţi foarte mici. Vreau să profit de acest moment pentru a mulţumi încă o dată României şi românilor pentru modul în care tratează învăţământul în limbile minorităţilor naţionale şi o fac cu toată dragostea şi recunoştinţa în numele tuturor colegilor mei", a transmis Nacov.

Deputatul S.O.S. România Verginia Vedinaş a afirmat că educaţia este cea care formează conştiinţe şi caractere, construieşte personalităţi, "pregăteşte un popor să evolueze, să reziste în faţa tuturor intemperiilor istoriei".

"Şi tot ea este ceea ce ne ajută să ne formăm în respectul valorilor morale, laice şi creştine, al îngăduinţei, năzuinţei, smereniei, curajului şi demnităţii. Fiecare dintre noi purtăm în suflet chipul dascălilor noştri, fie ei educatori, învăţători sau profesori. Prin raportare la ei ne-am construit mulţi dintre noi destinul. Nu aş fi devenit niciodată ceea ce sunt dacă în viaţa mea nu existau fiinţe luminoase, precum profesorii Antonie Iorgovan, Nicolae Popa, Sanda Gimpu sau Ioan Traian Ştefănescu", a subliniat aceasta.