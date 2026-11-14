Ministrul Dezvoltării a discutat cu primari despre comasarea voluntară: „Le-am transmis mesajul: Aveți curajul să faceți acest pas”

1 minut de citit Publicat la 14:58 14 Noi 2026 Modificat la 15:01 14 Noi 2026

Alexandru Stoica a discutat cu mai mulţi primari despre comasarea voluntară a localităţilor. Foto: Facebook - Alexandru Stoica

Ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, a declarat, sâmbătă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale. Acesta a precizat că a discutat cu mai mulţi primari, cărora le-a cerut să fie de acord cu comasarea voluntară a localităţilor.

„Reforma administrativă se construieşte prin dialog, împreună cu cei care cunosc cel mai bine nevoile comunităţilor locale.

Astăzi, la Botoşani, m-am întâlnit cu prefectul, primarii şi parlamentarii din judeţ pentru a le prezenta măsura «START Reforma Administrativă: asociere şi comasare voluntară»”, a subliniat Alexandru Stoica.

El susține că în discuțiile cu primarii le-a cerut să fie de acord cu comasarea voluntară a localităților, explicându-le beneficiile reformei.

„Le-am transmis primarilor un mesaj simplu: Aveți curajul să faceți acest pas!

UAT-urile care îşi unesc resursele vor avea o capacitate mai mare de a atrage investiţii, de a-şi moderniza infrastructura şi de a oferi servicii publice de calitate.

Vorbim despre lucruri concrete, care contează în viaţa de zi cu zi a oamenilor: apă şi canalizare, şcoli moderne, centre medicale şi drumuri mai bune”, a mai transmis ministrul.

De asemenea, discuțiile au vizat și proiectele aflate în desfășurare și sprijinul pe care Ministerul Dezvoltării îl poate oferi pentru finalizarea investițiilor.

„Am discutat şi despre stadiul proiectelor aflate în derulare, despre dificultăţile întâmpinate în implementarea investiţiilor şi despre modul prin care Ministerul Dezvoltării poate sprijini autorităţile locale să îşi ducă proiectele la bun sfârşit. Îmi doresc ca această întâlnire să fie urmată de iniţiative concrete şi de o colaborare strânsă în perioada următoare”, a mai transmis MInistrul Dezvoltării.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Alexandru Stoica a declarat la Antena 3 CNN că proiectul care vizează comasarea localităților care au până în 1.500 de locuitori urmează să fie implementat în două etape: comasare voluntară până la 1 martie 2027, apoi o comasare pe care ar urma să şi-o asume Guvernul.

Acesta a spus că statul ar face o economie de 250 de milioane de lei pe an şi că în localităţile care vor fi comasate va rămâne totuşi "un funcţionar, într-un birou, care va prelua problemele cetăţenilor".

"Am gândit această comasare voluntară până la 1 martie, ca fiecare localitate să poată să facă demersul acesta. Mă refer la localităţile până în 1.500 de locuitori. Va exista şi un program de investiţii pentru acele localităţi care doresc să se comaseze voluntar”, a declarat Alexandru Stoica.