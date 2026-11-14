Ministrul Dezvoltării promite facilități fiscale și investiții localităților care se comasează voluntar până la 1 martie 2027

<1 minut de citit Publicat la 16:20 14 Noi 2026 Modificat la 16:26 14 Noi 2026

Marcel-Alexandru Stoica, ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei. Sursa foto: Agerpres

Guvernul va implementa un program de investiții și va acorda facilități fiscale pentru administrațiile locale care se vor asocia și se vor comasa voluntar, în cadrul proiectului de reorganizare administrativ-teritorială. Declarația a fost făcută sâmbătă, la Botoșani, de ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Alexandru Stoica, notează Agerpres.

Potrivit acestuia, programul se va numi "Start Reforma Administrativă", va avea o valoare de patru miliarde de lei și va fi finanțat de la bugetul de stat.

"Într-o primă etapă, până la 1 martie 2027, vorbim de comasarea voluntară, cu un program de investiții și cu facilități fiscale pentru oamenii din localitățile care aleg să se comaseze voluntar.

E vorba de o reducere de până la 50% a impozitelor pe terenurile și pe clădirile intravilane și, bineînțeles, un program de investiții, cu drumuri de legătură, cu apă, canalizare, gaze, centre medicale, școli, ca să poată să acopere cât mai mult această comasare", a precizat ministrul.

De această măsură ar urma să beneficieze cu prioritate unitățile administrativ-teritoriale care au sub 1.500 de locuitori.

Alexandru Stoica a mai menționat că, ulterior datei de 1 martie 2027, Guvernul își va asuma răspunderea pe un proiect de lege privind reorganizarea administrativă.