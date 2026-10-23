Ministrul Costreie spune că București-Ilfov este peste Berlin la PIB-ul pe cap de locuitor. „Este și o Românie cu WC în curte”

Sorin Costreie: Există diferențe foarte mari între zonele dezvoltate și comunitățile rurale. sursa foto: Agerpres

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a declarat la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni că regiunea București-Ilfov depășește regiunea Berlin-Brandenburg la PIB-ul pe cap de locuitor, însă a atras atenția asupra decalajelor tot mai mari din interiorul României.

El a subliniat că există diferențe foarte mari între zonele dezvoltate și comunitățile rurale afectate de sărăcie, lipsa hranei pentru elevi și condițiile precare de trai.

„România pe care o știm noi este mult mai aproape de ceea ce era afară acum câțiva ani și cu toții, dintre cei de față, am luptat și vom lupta ca acest afară să fie înăuntru.

Regiunea București-Ilfov, dacă vă uitați la PIB-ul pe cap de locuitor, este peste regiunea Berlin-Brandenburg. Știu, nu o să vă vină să credeți. Sunt mai multe fapte de acest tip.

Problema este acest hău care se naște și crește în interiorul României. România normală din România este mult mai aproape de România din afară, dar România rămasă în urmă din România, România cu toaleta în fundul curții, România copiilor care nu au ce să mănânce când se duc la școală și o Românie rurală și cu multe dezavantaje pentru cei care sunt acolo este mult mai departe de noi și cred că trebuie să ne dăm seama de acest hău. Sunt multe de făcut”.

Harta sărăciei din România

Potrivit unui raport, publicat de Guvern în iunie, cele mai ridicate valori ale indicelui de sărăcie se regăsesc în Moldova, sudul Munteniei, Oltenia și centrul Transilvaniei, unde lipsa infrastructurii, mobilitatea redusă și nivelul scăzut de educație contribuie la adâncirea vulnerabilității sociale.

În schimb, UAT-urile urbane/urbanizate – în special din jurul municipiilor reședință de județ sau în zone metropolitane – prezintă un nivel al indicelui apropiat de zero, indicând condiții mai bune de viață, acces la servicii și oportunități economice diversificate.

Localități din județele Vaslui, Iași, Buzău sau Dolj ating valori îngrijorătoare ale indicelui sărăciei. De exemplu, Voinești, județul Vaslui, indicele este de 92%. Tot în Vaslui, în Gârceni, este de 88%. În Lungani, în județul Iași, de asemenea, indicele atinge 92%, este și cazul unor localități din Buzău, de exemplu Râmnicelu, unde este de 94%.

În județul Dolj există o localitate unde indicele sărăciei este de 100%. Este vorba de Catane.