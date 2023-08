Ministrul Familiei despre cazul Alexandrei, femeia gravidă care a murit în spital: "Nu am fost la materninatea din Botoșani"

Ministrul Familiei, Natalia Intotero a declarat în această seară că nu a fost în control la maternitatea din Botoșani, acolo unde a murit Alexandra.

Natalia Intotero, ministrul Familie, a vorbit în direct la Antena 3 CNN despre cazul Alexandrei, femeia gravidă, în vârstă de 25 de ani, care a murit la Maternitatea din Botoșani.

Deși ministrul a fost în control la mai multe instituții din zonă, după acest caz, a recunoscut că nu a fost și la Maternitatea din Botoșani.

"Nu am fost la maternitate. În cursul după amiezii de miercuri am ajuns la Iași pentru a face câteva verificări, fără să anunț, având în vedere că și în Iași și în alte județe ale țării au fost făcute verificări și s-au ridicat licențe, iar apoi s-au licențe pe anumite centre de zi sau case de plasament pe zona de copii instituționalizați, zona mea de responsabilitate.

Citește și: "Nu am aer!" | A început "Marșul pentru Alexandra". Zeci de oameni au ieșit revoltați în stradă

La Botoșani am ajuns joi și am mers pentru a face aceleași verificări, fără să anunț, tot pe zona mea de responsabilitate. Categoric am oprit și la Consiliul Județean, unde am avut și o discuție cu președintele și subprefectul.

Tragedia Alexandrei este ceva ce nu poate fi descris în cuvinte. Este de înțeles revolta oamenilor. Am simțit și personal revoltă", a declarat Natalia Intotero.