Ministrul Justiției, despre restanțele salariale ale magistraților: "Cea mai echilibrată formulă de plată este cea a unei eșalonări"

1 minut de citit Publicat la 07:57 16 Noi 2026 Modificat la 07:57 16 Noi 2026

Ministrul Justiției spune despre restanțele salariale ale magistraților că "cea mai echilibrată formulă de plată este cea a unei eșalonări". Foto: Hepta

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a vorbit duminică despre modalitatea de plată a restanțelor salariale câștigate de magistrați în instanță și a pledat pentru dialog între guvernanţi şi categoriile sociale care au de recuperat bani. ”Nu cred că există posibilitatea concretă să fie achitate integral acum şi imediat aceste sume de bani”, a afirmat ministrul.

"Consider că trebuie să existe dialog, nu sunt doar magistraţii cu astfel de drepturi băneşti, sunt foarte multe litigii, sunt multe categorii profesionale care au apelat la accesul la justiţie", a declarat, duminică seară, la TVR Info, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu.

Ministrul a explicat că deciziile judecătoreşti, dacă sunt definitive şi executorii, trebuie puse în aplicare.

"Responsabilitatea noastră ca Guvern este să identificăm resurse, dar, în acelaşi timp, să protejăm interesele financiare naţionale, astfel încât să avem un buget echilibrat şi să putem să utilizăm resursele pentru întreaga societate", a explicat ministrul.

El a precizat că Ministerul Justiţiei nu gestionează bugetul din care ar trebui făcute plăţile.

"Gestiunea financiară o face Ministerul Finanţelor. Ca membru al Guvernului cunosc că există o situaţie financiară dificilă", a avertizat ministrul Justiţiei.

"Cred că cea mai echilibrată formulă de plată este cea sub forma unei eșalonări sau poate alte formule, dar nu cred că există posibilitatea concretă să fie achitate în integral, acum, și imediat, aceste sume de bani", a subliniat ministrul.

În 15 octombrie, instanţa supremă a respins definitiv recursul Guvernului la sentinţa Curţii de Apel Bucureşti care îl obliga să asigure integral fonduri pentru plata restanţelor salariale ale magistraţilor. Suma depăşeşte 5 miliarde de lei.