Ministrul Nazare anunță că va aloca 60 de milioane de euro fermierilor afectați de scumpirea îngrășămintelor

Banii vor putea fi accesați de producătorii de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cartofi, sfeclă de zahăr şi legume, inclusiv celor care cultivă în sere şi solarii. Foto: Getty Images

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat miercuri că va aloca 60 de milioane de euro pentru fermierii afectați de scumpirea prețurilor la îngrășăminte. Jumătate din această sumă va fi acoperită din fonduri europene nerambursabile. Proiectul propus de Ministerul Agriculturii a primit aviz favorabil, cu observații, a mai spus Nazare, relatează Agerpres.

„Am dat aviz favorabil, cu observaţii, proiectului Ministerului Agriculturii privind compensarea creşterii preţurilor la îngrăşăminte în 2026, pe fondul crizei din Orientul Mijlociu. Ştiu că pentru mulţi fermieri scumpirea îngrăşămintelor a însemnat un efort financiar suplimentar într-un an deja dificil. Sunt cheltuieli pe care le-au făcut pentru a putea continua producţia, iar presiunea asupra acestora trebuie luată în calcul atunci când stabilim priorităţile bugetare”, a anunțat Alexandru Nazare.

Cele 60 de milioane de euro vor avea două surse de finanțare:

30 de milioane de euro - fonduri europene nerambursabile, prin Fondul European de Garantare Agricolă;

30 de milioane de euro - resurse naționale, prin bugetul Ministerului Agriculturii;

Banii vor putea fi accesați de producătorii de grâu, porumb, floarea-soarelui, rapiţă, cartofi, sfeclă de zahăr şi legume, inclusiv celor care cultivă în sere şi solarii. Sprijinul va fi acordat prin APIA, în funcţie de cultură, de suprafaţa eligibilă şi de documentele care justifică achiziţia îngrăşămintelor, a mai spus Nazare.



„Am susţinut această măsură şi am cerut, prin observaţiile din aviz, ca finanţarea să fie încadrată în sumele aprobate anual cu această destinaţie. Este o condiţie importantă, mai ales acum, când pregătim bugetul pentru 2027 şi trebuie să punem împreună toate obligaţiile de plată ale statului.

Fiecare angajament trebuie să aibă loc în buget şi o sursă de finanţare pe care ne putem baza. Spaţiul bugetar este limitat, dar avem datoria să căutăm soluţii pentru sectoarele care resimt cel mai puternic aceste scumpiri. În acest caz, fondurile europene acoperă jumătate din sprijinul propus şi ne permit să susţinem un efort pe care bugetul naţional l-ar suporta mult mai greu singur”, a mai spus şeful de la Finanţe.



Alexandru Nazare a adăugat că valorificarea fondurilor europene şi prioritizarea resurselor naţionale sunt esenţiale pentru susţinerea sectoarelor afectate de şocuri externe, fără a pierde din vedere obiectivul reducerii deficitului bugetar.



„Acesta este principiul pe care îl susţin în toate discuţiile bugetare: nevoile reale ale economiei trebuie să primească răspunsuri care au acoperire financiară. Valorificarea fondurilor europene şi prioritizarea resurselor naţionale ne permit să sprijinim sectoarele afectate de şocuri externe, păstrând în acelaşi timp direcţia de reducere a deficitului. Fermierii au nevoie să ştie pe ce sprijin se pot baza, iar aceasta presupune ca fiecare măsură să aibă o sursă clară de finanţare şi condiţii de aplicare bine stabilite, astfel încât statul să îşi poată respecta angajamentele”, a mai scris ministrul Finanţelor pe pagina sa de socializare