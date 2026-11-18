1 minut de citit Publicat la 16:57 18 Noi 2026 Modificat la 16:58 18 Noi 2026

Nicuşor Dan, preşedintele României, alături de Mirabela Grădinaru, partenera sa de viaţă, şi Karol Nawrocki, președintele Poloniei, alături de soţia sa, Marta Nawrocka. Sursa colaj foto: Agerpres & Hepta

O delegație a Administrației Prezidențiale formată din Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, consilierii de stat Vlad Ionescu și Diana Punga participă, miercuri și joi, la Varșovia (Polonia), la Conferința Internațională "Their future. Our responsibility", ca urmare a invitației adresate de Marta Nawrocka, soția președintelui Poloniei, conform Agerpres. În intervenția sa, Mirabela Grădinaru va evidenția rolul relațiilor bazate pe încredere, ascultare și înțelegere în prevenție, subliniind că tehnologia trebuie să susțină legătura dintre copii și adulți, nu să o înlocuiască.

Evenimentul se desfășoară în cadrul platformei internaționale Fostering the Future Together, lansată de Melania Trump, și urmărește identificarea unor soluții concrete pentru protejarea copiilor și adolescenților în mediul digital, cu accent pe combaterea hărțuirii online, manipulării informaționale, dependenței de ecrane și riscurilor asociate utilizării inteligenței artificiale.

"La reuniune au fost invitate Prime Doamne și Primi Domni din statele europene asociate platformei internaționale Fostering the Future Together, experți în siguranță digitală și reprezentanți ai instituțiilor publice. Conferința se înscrie în seria de reuniuni internaționale organizate la finalul anului 2026, alături de evenimentele asociate UNGA 81 din New York, G20 din Miami și de conferințele regionale din Filipine și Caraibe", se arată în comunicatul Administrației Prezidențiale transmis, miercuri, către Agerpres.

Agenda evenimentului include cuvântul de deschidere al Martei Nawrocka, discursurile invitaților și o fotografie de familie.

În cadrul intervenției sale, Mirabela Grădinaru va sublinia faptul că prevenția începe prin relațiile pe care le construim cu copiii, printr-un părinte care ascultă, un profesor care observă sau un adult care oferă înțelegere în locul reproșurilor, iar tehnologia ar trebui să consolideze această legătură, nu să o înlocuiască.

Ea va susține în mod special importanța educației digitale a copiilor, părinților și profesorilor, precum și accesibilitatea unor canale directe de consiliere și raportare a conținutului dăunător.