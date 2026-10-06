Miruță acuză exportatorii de cereale că „sună la persoane influente ca să sară rândul” la încărcarea vapoarelor în Portul Constanța

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat marți, la Antena 3 CNN, că va emite un ordin pentru mai multă „disciplină” în Portul Constanța. El a susținut că în acest moment există situații în care exportatorii de cereale dau telefoane la „persoane influente” ca să sară rândul și să își descarce mărfurile în port. Astfel, ordinul de ministru va obliga Portul Constanța să facă programări în lanț pentru încărcarea vapoarelor, iar cei care își ratează rândul se vor întoarce la coadă.

Ministrul a explicat că în acest moment activitatea de transport în Portul Constanța nu este blocată, însă agricultorii au semnalat dificultăți.

„Există agricultori români care stau cu cerealele în silozuri și văd pe calea ferată circulând trenuri cu cerealele altora. Eu, ca ministru al Transporturilor, nu pot și nu-mi doresc să intervin în lanțul comercial, cine cui vinde. Însă, la cererea agricultorilor, în urma discuțiilor pe care le-am avut cu domnul viceprim-ministru și ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, am identificat că există o problemă în ceea ce privește băgatul în față, o lipsă a coordonării a celor din Portul Constanța, a celor care transportă pe cale ferată, a operatorilor de transport sau cu TIR-uile, astfel încât am ajuns la concluzia că voi emite un ordin al ministrul de la Ministerul Transporturilor care practic să oblige programările în lanț”, a explicat Miruță la Antena 3 CNN.

Radu Miruță a spus că unii exportatori apelează la diverse „persoane influente” ca să sară rândul la încărcarea vapoarelor.

„Cantități foarte mari de cereale sunt de fapt în deplasare și sunt depozite mobile, TIR-uri și vagoane de tren care stau prin parcări, așteptând unii să sune pe diverse persoane influente, pentru ca uneori să sară din rând și să intre în față”, a spus oficialul de la USR.

Ministrul Transporturilor a spus că programările în lanț sunt soluția la această problemă.

„Colegii mei din Portul Constanța știu cu destul de mult timp înainte ce navă urmează să vină, ce capacitate are. În momentul în care află aceste lucruri transmit pe lanț în amonte pe pentru operatorii de cale ferată și pentru transportatorii rutieri această capacitate care are disponibilitate pentru un timp fix, patru-cinci zile.

(...) Punem disciplină în modul în care se ajunge să se descarce astfel de mărfuri în port, iar cei care nu reușesc să rezolve problema asta pe criterii strict comerciale între ei în timpul pus la dispoziție de patru-cinci zile, evident, sunt scoși din rând și vor sta încă o dată la coadă.

Trebuie să existe o astfel de disciplină, pentru că în astfel de situații, când este conflict la mediu, de acces, practic în mai multă lume vrea să ajungă în același loc. Dacă nu există niște reguli, ajung cei mai mari, cei mai puternici”, a conchis Miruță.