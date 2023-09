Nicolae Ciucă, la lansarea The Tax Institute: "Să nu uităm de capitalul românesc, de mediul de afaceri din România"

Nicolae Ciucă, preşedintele PNL, a declarat, la lansarea The Tax Institute, primul think tank de fiscalitate din România, că investiţiile străine sunt extrem de importante, însă, în acelaşi timp, "să nu uităm de capitalul românesc, de mediul de afaceri din România".

"Sunt foarte bucuros că pentru prima dată se înfrânge acea temere de a lua o decizie și a lua inițiativa pentru a crea ceva nou în țara noastră.

Există o serie întreagă de Think-tank-uri, de grupuri de gândire pe domenii diferite, pe domeniul politic, diplomatic, militar, economic, dar lipsea acest Think-tank The Tax Institute.

Este și un moment foarte bun ținând cont de toată dezbaterea care are loc astăzi în țara noastră pe domeniul fiscalității și suntem nevoiți, în calitate de lideri politici, să avem acest dialog și să ținem cont de tot ceea ce ne oferă, pe baza analizelor, pe bază de cifre, domnule guvernator, cum bine ați spus, acest model de organizații, pentru a putea să luăm o decizie politică, una hotărâtă, care să rezolve o problemă punctuală, într-un ecar de timp limitat, redus dar în același timp să ținem cont de consecințele, de efectele unor astfel de decizii pentru a putea să gestionăm cât mai bine acest domeniu fiscal-bugetar.

La fel ca dumneavoastră, am avut întâlniri la nivel politic cu premierul de mai multe ori pe săptămână, chiar și pe zi, cu mediul de afaceri, cu grupurile de lucru de la nivelul partidelor, cu specialiștii, astfel încât să identificăm cea mai bună soluție și să facem în așa fel încât să putem să asigurăm acea incredere și să consolidăm acea încredere de care ne-am bucurat în ultimii ani, pentru a putea să creștem apetitul pentru investiții în România și să avem cât mai multe investiții străine, dar în același timp să nu uităm de capitalul românesc, de mediul de afaceri din România, pe care trebuie să-l sprijinim cu toată forța noastră pentru a se consolida, pentru a dobândi cât mai mult capital astfel încât să poată să devină competitiv nu doar pe plan național ci și pe plan internațional.

Ca atare, sunt convins că împărtășiți aceeași stare de nemulțumire față modul în care s-au derulat toate aceste discuții și dezbateri, odată cu apariția acestei probleme în spațiul public și sunt convins că atunci când domnul guvernator și-a luat care reper de timp săptămâna viitoare să se închidă această problemă care frământă pe toată lumea, nu doar mediul de afaceri, și cetățenii care nu sunt angajați în domeniul de business, dar depind de domeniul de business. Și odată cu această decizie să putem să continuăm angajamentele pe care noi le avem într-un context foarte bine subliniat și cunoscut de noi toți, care nu are cum să țină cont doar de ceea ce se întâmplă doar în țara noastră, ci trebuie să vadă contextul regional, contextul global, toate aceste probleme care ne afectează vrând nevrând pe toți, ca să nu mai menționăm războiul din Ucraina, războiul de la granița noastră și consecințele acestuia asupra întregii noastre activități de zi cu zi și în mod special asupra mediului economic.

Cu toate acestea, s-a reușit o gestionare a situației astfel încât să asigurăm stabilitatea politică atât de necesară și atât de apreciată și de către cetățeni și de către Uniunea Europeană și de către partenerii noștri strategici și, desigur, să asigurăm stabilitatea și predictibilitatea pentru mediul de afceri.

Știu că veți zice: domnule, când vorbești despre predictibilitate trebuie să te gândești că într-o perioadă scurtă de timp veniți cu noi măsuri. Sunt măsuri care, așa cum ne-am angajat, în discuțiile cu mediul de afaceri, vor avea efect pe o perioadă de timp limitată pentru că suntem obligați prin tot ceea ce facem, așa cum spuneam, să ne achităm de angajamentele asumate. Vorbim de angajamenteșe asumate prin PNRR, vorbim de angajamentele asumate pentru îndeplinirea standardelor cuprinse în foaia noastră de parcurs pentru aderarea la OCDE.

Iată, toate aceste chestiuni sunt pe masa noastră, a tuturor, al Guvernului în calitate de administrator al țării, pe masa decidenților politici, astfel încât să putem să avem odată, și să ne asumăm cu toate consecințele politice.

În viață, câteodată, trebuie să-ți asumi aceste riscuri, să identifici consecințele. Dacă poți să le gestionezi este absolut ideal, dacă nu, trebuie cel puțin să avem conștiința împăcată că am făcut tot ce a depins de noi pentru a putea să găsim cea mai bună soluție.

Eu sunt convins că de la dumneavoastră vom găsi acele soluții prin care să putem să încurajăm , așa cum spuneam, investițiile, să sprijinim mediul de afaceri, să găsim acea soluție prin care să nu împovărăm mediul de afaceri, să nu blocăm investițiile.

Discutam cu un specialist în domeniu și spunea, domnule, luați ce măsuri credeți că se cuvin dar gândiți-vă că totuși, așa cum arată lucrurile în momentul de față, este totuși o mașinărie care funcționează, economia nu s-a gripat, dacă totuși am folosit termenul de mașină, motorul nu s-a gripat. În continuare există potențial și oportunități pentru dezvoltarea economică. Ne aflăm într-un moment în care ne-am angajat cu toții că trebuie să avem un proiect pe termen mediu și lung.

Este o decizie la nivel politic pentru o astfel de abordare, rămâne ca dialogul, comunicarea cu mediul de afaceri, atât cel național cât și cel internațional, pentru că trebuie să vorbim și de companiile străine și rolurile pe acre aceste le joacă în economia românească și nevoia de transfer de tehnologie și de know how in economia noastră, cred că trebuie să fie pe agenda de priorități a Executivului și a liderilor politici.

Eu îmi exprim speranța că tot ceea ce veți dezbate și veți concluziona să se constituie în elemente de dialog cât se poate de onest pentru soluții, soluții care să fie îndreptate și să poată fi aplicate în beneficiul tuturor, nu numai într-un domeniu anume, nu numai pentru un sector anume.

Sunt o serie întreagă de disparități pe care trebuie să le eliminăm și să le depășim. Sunt o serie întreagă de domenii unde am făcut performanță și putem să facem performanță. Sunt unele unde am rămas cu mult în urma mediei europene și trebuie să recuperăm. Iată, sunt o serie întreagă de provocări pe care, dumneavoastră, noi toți, le avem pe masă.

Mulțumindu-vă pentru inițiativă, pentru faptul că v-ați asumat această respobnsabilitate de înființare a unui think-tank nou în România, imi exprim încă o dată speranța că vom avea o colaborare foarte bună", a declarat Nicolae Ciucă, preşedintele PNL.