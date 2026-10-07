Nicuşor Dan a mers la slujba de la Biserica Palatului Cotroceni: "E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi"

Nicuşor Dan, preşedintele României, pe 7 octombrie 2025, la Biserica Palatului Cotroceni, care și-a sărbătorit hramul. Sursa foto: basilica.ro

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a participat miercuri la Sfânta Liturghie de la Biserica Palatului Cotroceni, care şi-a cinstit ocrotitorii, prilej cu care a subliniat că este important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi, potrivit Agerpres.

Conform Agenţiei Basilica a Patriarhiei Române, slujba a fost oficiată de Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, împreună cu un sobor de clerici din Arhiepiscopia Bucureştilor, în prezenţa preşedintelui României, Nicuşor Dan, şi a reprezentanţilor Administraţiei Prezidenţiale şi Muzeului Naţional Cotroceni.

"Mă bucur că ajung şi eu din când în când cu dumneavoastră aici. Şi, de fiecare dată, ne aducem aminte că sunt lucruri mai importante decât cele care par că ne ocupă tot timpul. E important să avem tot timpul în minte că istoria nu începe cu noi. (...).

Cred că într-o lume, într-o societate în care vedem că ura, vrajba e tot mai mare, trebuie să dăm exemplu de moderaţie şi înţelegere: tot timpul o să avem opinii diferite, numai că trebuie să ne uităm la aproapele nostru cu adevărat ca la aproapele nostru", a spus la final preşedintele Nicuşor Dan.

Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Bucureştilor, Timotei Prahoveanul, a arătat că prietenia cu Dumnezeu este cel mai mare privilegiu.

"Prietenia cu Dumnezeu şi mărturisirea învăţăturii Lui oferă cel mai mare privilegiu, aşa cum s-a întâmplat şi în cazul Sfinţilor Serghie şi Vah. (...). Acest privilegiu al apropierii de Dumnezeu este mai mare decât orice dregătorie", a subliniat ierarhul, care a relatat viaţa celor doi sfinţi, conducători militari din anturajul Împăratului Maximian Galeriu.

Preasfinţia Sa a vorbit despre martiriul lor şi soarta celor mai importante fragmente din moaştele lor.

"Care este mesajul acestei sărbători? Aici, cu mult timp înainte, mai precis cu trei veacuri şi jumătate în urmă, când s-a înălţat un schit de către Şerban Cantacuzino, el i-a ales pe Sfinţii Serghie şi Vah ocrotitori, pentru că fusese prigonit, fusese ameninţat înainte de a ajunge domn, iar Sfinţii Serghie şi Vah l-au ajutat. (...). Este un mesaj ajuns până la noi cu mult timp înainte ca această biserică să se afle în mijlocul unei lucrări publice şi, atunci când s-a înfiinţat ca schit şi apoi ca mănăstire, alături de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, a fost aşezată şi sărbătoarea Sfinţilor Serghie şi Vah", a subliniat părintele episcop vicar.

La rândul său, părintele Alexandru Bodoros, slujitorul Bisericii Palatului Cotroceni, a vorbit la final despre dificultăţile prin care a trecut sfântul lăcaş, demolat de comunişti în 1984 şi reconstruit după Revoluţie.

"Biserica noastră este una dintre multe care au fost răstignite la sfârşitul secolului trecut şi printre puţinele care astăzi poartă semnele răstignirii la vedere. Ceea ce ne aduce aminte că şi noi, asemenea lui Hristos, trebuie să ne răstignim pentru aproapele nostru, împlinind porunca iubirii", a spus preotul.

Acesta i-a mulţumit preşedintelui României pentru prezenţă şi tuturor lucrătorilor Muzeului Naţional Cotroceni, care permit funcţionarea bisericii atât ca obiectiv turistic, cât şi ca o comunitate liturgică vie.

"Biserica, într-adevăr, este cel mai important loc din acest complex şi îndrăznesc să spun că, dacă n-ar fi existat ctitoria lui Şerban Cantacuzino aici, poate complexul n-ar fi existat deloc. Şi încă o dată li se datorează foarte mult colegilor mei faptul că biserica nu este doar o piesă de muzeu, este într-adevăr o biserică vie, un loc unde credincioşii se întâlnesc cu Hristos", a încheiat părintele Alexandru Bodoros.

Accesul credincioşilor la Biserica Palatului Cotroceni se face în timpul programului liturgic, prin poarta Administraţiei Prezidenţiale, fiind necesar un act de identitate la intrare.

În afara programului liturgic, lăcaşul de cult poate fi vizitat în cadrul turului Muzeul Naţional Cotroceni, precum şi în timpul programului "Porţi Deschise la Palatul Cotroceni", organizat în fiecare weekend.