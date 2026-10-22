Nicușor Dan contestă la CCR legea care transformă orașul Voluntari în municipiu: Nu are spații verzi, bibliotecă sau spital

Referendumul din anul 2009, ulterior celui din anul 2004, a avut un obiectiv diferit și chiar contrar celui din anul 2004, mai spune Administrația Prezidenială. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a sesizat CCR în legătură cu legea prin care orașul Voluntari ar urma să devină municipiu, invocând lipsa unei fundamentări solide, date contradictorii în documentație și neîndeplinirea unor indicatori obligatorii.

Nicușor Dan atrage atenția asupra unor neclarități privind infrastructura și serviciile publice din Voluntari, necesare pentru îndeplinirea criteriilor legale de declarare a unei localități ca municipiu. Potrivit sesizării, orașul nu are niciun spital public, deși inițiatorii au indicat 25 de paturi de spital la 1.000 de locuitori, fără să precizeze unitățile medicale avute în vedere.

De asemenea, fișa localității nu clarifică existența unei biblioteci publice și indică date contradictorii privind suprafața spațiilor verzi: 220 de metri pătrați pe locuitor, față de valori mult mai mici consemnate în documente anterioare. Este vorba despre Strategia de dezvoltare locală a orașului Voluntari pentru perioada 2011–2020, care indica pentru anul 2009 o suprafață de 1,21 mp de spații verzi pe locuitor, și fișa orașului din 2004, care consemna 12 mp pe locuitor.

În plus, fișa marchează explicit ca neîndeplinit criteriul privind existența unui depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat.

Legea s-a bazat pe un referendum din 2004

De asemenea, președintele atrage atenția că legea se bazează pe un referendum organizat în 2004, în urma căruia locuitorii au susținut transformarea orașului Voluntari în municipiu. Documentația care a însoțit propunerea legislativă din 2026 omite însă un referendum ulterior, organizat în 2009, când 78% dintre participanți s-au pronunțat în favoarea transformării orașului în Sectorul 7 al Capitalei. În opinia lui Nicușor Dan, această consultare ulterioară, care indica o opțiune diferită, ridică semne de întrebare cu privire la actualitatea referendumului din 2004.

În sesizarea adresată Curții Constituționale, președintele subliniază că documentația nu explică dacă locuitorii își mențin opțiunea pentru statutul de municipiu sau ar prefera integrarea în București, ca sector al Capitalei.

"Strategia de dezvoltare locală a orașului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria orașului Voluntari menționează, la pagina 145, că în ședința Consiliului local al orașului Voluntari din data de 8 septembrie 2009 a fost propusă organizarea unui referendum cu privire la transformarea orașului Voluntari în sectorul 7 al Capitalei, referendum care a fost organizat la data de 22 noiembrie 2009, o dată cu primul tur al alegerilor pentru Președintele României, iar locuitorii orașului Voluntari au agreat în procent de 78% ideea transformării orașului Voluntari în sectorul 7 al Municipiului București.

Acest referendum din anul 2009, ulterior celui din anul 2004 și având un obiectiv diferit și chiar contrar celui din anul 2004, nu este menționat în cuprinsul documentației care însoțește legea supusă controlului de constituționalitate.

Deși cel mai recent demers supus consultării locuitorilor orașului Voluntari a fost cel din anul 2009 privind transformarea orașului în sectorul 7 al Capitalei, în anul 2026 a fost reluată procedura de declarare a orașului ca municipiu", se precizează în sesizarea CCR.

Lipsa unor criterii minimale

Administrația Prezidențială mai precizează că Direcția Județeană de Statistică Ilfov, prin adresa nr. 520 din 20 februarie 2026, a comunicat că orașul Voluntari avea 49.417 locuitori la data de 1 iulie 2025.

Ulterior, la data de 3 martie 2026, a fost întocmită o nouă fișă a orașului (Fișa orașului Voluntari, propus să fie declarat municipiu, înregistrată sub nr. 4178/03.03.2026 de către Primăria orașului Voluntari), fișă care se regăsește chiar la începutul documentației care însoțește legea supusă controlului de constituționalitate.

În cuprinsul acestei fișe, printre altele, indicatorul privind depozitul controlat de deșeuri cu acces asigurat este marcat expres cu menținea „NU”, deși acest indicator se numără printre principalii indicatori cantitativi și calitativi minimali pentru municipii, prevăzuți la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a IV-a Rețeaua de localități, cu modificările și completările ulterioare.

Administrația Prezidențială arată că la data de 18 martie 2026, Consiliul Economic și Social a emis aviz negativ asupra acestei propuneri legislative (Avizul nr. 2009/18.03.2026), arătând, printre altele, că „orașul Voluntari nu are niciun spital public” și că „referendumul invocat pentru voința locuitorilor de a declara orașul Voluntari municipiu datează din urmă cu 22 de ani, fiind incert în ce măsură această voință se menține”. De asemenea, la data de 14 mai 2026, Guvernul a formulat un punct de vedere prin care arată că nu susține adoptarea inițiativei legislative.

Legea nu este fundamentată suficient

Administrația Prezidențială susține că legea nu este fundamentată suficient, întrucât expunerea de motive, de numai o pagină, nu analizează impactul economic și fiscal al schimbării statutului orașului Voluntari și nici efectele asupra bugetului local și asupra relației cu bugetul de stat.

De asemenea, documentația nu prezintă concret beneficiile pe care le-ar obține locuitorii, deși trecerea la rangul de municipiu ar putea conduce la majorarea impozitelor locale. Președintele reclamă și lipsa unei analize a relației funcționale dintre Voluntari și București, în special în ceea ce privește dependența locuitorilor de piața muncii din Capitală.

"Așadar, condițiile care trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru trecerea unui oraș la rangul de municipiu sunt cele prevăzute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 351/2001, respectiv:

propunerea consiliului local;

consultarea populației prin referendum;

consultarea instituțiilor implicate;

respectarea principalilor indicatori cantitativi și calitativi minimali pentru municipii, prevăzuți în anexa nr. II a Legii nr. 351/2001.

Aceste condiții nu sunt simple etape administrative, lăsate la latitudinea autorităților, ci dau conținut concret exigenței constituționale. Propunerea consiliului local și referendumul garantează că schimbarea rangului corespunde voinței colectivității locale, consultarea instituțiilor implicate asigură o evaluare de specialitate, indicatorii minimali garantează că localitatea are, în fapt, nivelul de dezvoltare corespunzător noului rang, iar caracterul lor cumulativ face ca neîndeplinirea oricăreia dintre ele să lipsească de temei constituțional legea de declarare a orașului ca municipiu.

Prin urmare, conform argumentelor pe care le vom reda în continuare, aceste condiții nu sunt îndeplinite în cazul orașului Voluntari, legea criticată declarând așadar un oraș ca municipiu în afara „condițiilor legii” la care face referire art. 3 alin. (3) din Constituție", se arată în sesizare.

Referendumul din 2004

Administrația Prezidențială mai spune că este dificil de susținut că o propunere formulată în urmă cu 22 de ani, pe o realitate de fapt fundamental diferită, întrunește cerința legală în momentul de față, mai ales în condițiile în care Consiliul local al orașului Voluntari, printr-o hotărâre adoptată la data de 8 septembrie 2009, a promovat o opțiune diferită și chiar contrară celei din anul 2004, respectiv transformarea orașului Voluntari în sectorul 7 al Municipiului București.

"Consultarea populației prin referendum ar trebui să fie cât mai actuală, astfel încât rezultatul acesteia să exprime voința colectivității locale existente la momentul adoptării legii. Or, în cauza de față, este dificil de susținut că referendumul din 31 octombrie 2004 îndeplinește această cerință, întrucât:

Referendumul din 31 octombrie 2004 s-a desfășurat cu 24.426 de persoane înscrise în lista pentru referendum, la o populație de aproximativ 30.000 de locuitori. La 1 iulie 2025, orașul Voluntari avea 49.417 locuitori (conform adresei nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcției Județene de Statistică Ilfov). Guvernul a arătat, în punctul său de vedere asupra legii criticate, că aproximativ jumătate din populația actuală nu și-a exprimat votul la referendumul din anul 2004. De asemenea, participanții la referendumul din anul 2004 s-au pronunțat într-un regim fiscal total diferit de cel actual".

Voința exprimată în 2004 a fost contrazisă ulterior printr-o nouă consultare, mai spune Administrația Prezidențială.

"La data de 22 noiembrie 2009, locuitorii orașului Voluntari au fost consultați prin referendum cu privire la transformarea orașului în sectorul 7 al Municipiului București. Potrivit Strategiei de dezvoltare locală a orașului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria Voluntari (pagina 145), 78% dintre participanți s-au exprimat în favoarea acestei inițiative. Astfel, colectivitatea locală, care a optat în anul 2009 pentru transformarea orașului în sector al Municipiului București, nu poate fi considerată că și-a menținut voința exprimată în anul 2004 în sensul declarării orașului ca municipiu. Documentația care însoțește legea criticată omite complet menționarea referendumului din anul 2009".

Cu privire la nerespectarea indicatorilor cantitativi și calitativi minimali, Administrația Prezidențială precizează:

Analizând Fișa orașului Voluntari, propus să fie declarat municipiu (înregistrată sub nr. 4178/03.03.2026 de către Primăria orașului Voluntari), putem observa că doar indicatorii de la punctele 1-5 sunt confirmați printr-un document oficial (și anume, adresa nr. 520 din 20 februarie 2026 a Direcției Județene de Statistică Ilfov). Cu privire la indicatorii de la punctele 6-17 din Fișa orașului Voluntari, documentația care însoțește legea criticată nu conține niciun document oficial care să confirme datele și cifrele declarate la aceste puncte 6-17, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la realitatea și exactitatea acestor date și cifre.

Ar fi de subliniat că indicatorul nr. 17 (depozit controlat de deșeuri cu acces asigurat) este marcat expres cu mențiunea „NU” în Fișa orașului Voluntari, ceea ce demonstrează că acest indicator nr. 17, care se numără printre indicatorii cantitativi și calitativi minimali prevăzuți pentru municipii la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001, nu este îndeplinit în cazul orașului Voluntari.

De asemenea, si cu privire la alți indicatori din Fișa orașului Voluntari pot fi relevate anumite neclarități sau neconcordanțe:

la indicatorul nr. 6 (număr de paturi în spitale la 1.000 de locuitori) se menționează un număr de 25 de paturi în spitale la 1.000 de locuitori, cifră care nu este însoțită de denumirea unităților spitalicești avute în vedere, în condițiile în care, potrivit avizului nr. 2009/18.03.2026 al Consiliului Economic și Social, „orașul Voluntari nu are niciun spital public”;

la indicatorul nr. 8 (unități de învățământ postliceal) este prevăzută o enumerare de școli gimnaziale, licee și o universitate, însă nu rezultă în mod clar și expres existența unei unități de învățământ postliceal, printre cele enumerate;

la indicatorul nr. 9 (dotări culturale și sportive: săli de spectacol, eventual teatre, instituții muzicale, biblioteci publice, stadion, săli de sport), nu rezultă în mod clar și precis dacă printre dotările enumerate se regăsesc și instituții muzicale sau biblioteci publice;

la indicatorul nr. 16 (spații verzi - parcuri, grădini publice, scuaruri), este menționată cifra de 220 mp/locuitor, deși Strategia de dezvoltare locală a orașului Voluntari 2011-2020 elaborată de Primăria orașului Voluntari indica pentru anul 2009 o suprafață de doar 1,21 mp/locuitor (pagina 58), iar fișa orașului din anul 2004 indica 12 mp/locuitor, sub pragul legal de 15 mp/locuitor prevăzut pentru municipii la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001; diferența ar putea sugera includerea în calcul a suprafețelor împădurite, deși indicatorul nr. 16 vizează strict parcurile, grădinile publice și scuarurile.

Cu toate acestea, expunerea de motive a legii criticate afirmă că indicatorii „sunt îndepliniți”, legiuitorul întemeindu-și propunerea pe o premisă de fapt contrazisă de propria documentație.

Legea nr. 351/2001 califică drept „minimali” indicatorii cantitativi și calitativi prevăzuți la punctul 1.0 din anexa nr. II a Legii nr. 351/2001, ceea ce înseamnă că toți acești indicatori trebuie respectați pentru a se considera că sunt îndeplinite condițiile legale pentru schimbarea rangului localității. Legea nu face nicio mențiune cu privire la posibilitatea de a respecta doar anumiți indicatori, ci prevede fără echivoc faptul că toți indicatorii cantitativi și calitativi sunt minimali, ceea ca înseamnă că acești indicatori trebuie respectați în totalitate pentru schimbarea rangului localității.