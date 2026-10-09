Nicușor Dan i-a chemat pe Nazare, Țoiu, Pîslaru și Tanczos la Cotroceni. Ce discută Președintele cu cei 4 miniștri

1 minut de citit Publicat la 12:12 09 Oct 2026 Modificat la 12:12 09 Oct 2026

Președintele Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Președintele Nicușor Dan se întâlnește, vineri, cu mai mulți miniștri din guvernul interimar, înaintea reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Potrivit agendei oficiale anunțate de Administrația Prezidențială, la Cotroceni au fost chemați Alexandru Nazare, Tanczos Barna, Dragoș Pîslaru, Oana Țoiu și Mihai Jurca.

Potrivit agendei Președintelui, discuția cu miniștrii este programată la ora 13:00.

„Ședință de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Tánczos Barna, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, Șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, și Reprezentantul permanent al României pe lângă Uniunea Europeană, Iulia Matei, pe tema Cadrului Financiar Multianual, în vederea reuniunii Consiliului European din 15-16 octombrie 2026”, se arată în comunicatul de presă.

La Consiliul European de săptămâna viitoare, liderii UE vor negocia viitorul buget al Uniunii Europene. Recent, Președintele României, Nicușor Dan, și premiera Italiei, Giorgia Meloni, au coinițiat și coordonat redactarea și trimiterea unei scrisori din partea celor 17 state membre ale Grupului „Prietenii Coeziunii”, către Consiliul UE, prin care se solicită păstrarea fondurilor europene pentru politicile de coeziune și agricole, în bugetul Uniunii pe 2028-2034.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul Prietenilor Coeziunii în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”, a anunțat Nicușor Dan, într-o postare publicată sâmbătă pe rețelele sociale.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că agricultura şi politica de coeziune vor rămâne priorităţi ale blocului comunitar, dar a insistat pe nevoia sporirii resurselor proprii, în condiţiile în care bugetul multianual reprezintă 1,26% din produsul intern brut la nivelul UE, iar tăierea finanţării de la priorităţile bugetare esenţiale implică riscuri.