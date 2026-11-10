Nicușor Dan, ironii acide la adresa USR: Îmi spuneau „n-ai putea să vorbești tu cu PSD? Că noi nu putem”

3 minute de citit Publicat la 20:04 10 Noi 2026 Modificat la 20:04 10 Noi 2026

Nicușor Dan și Dominic Fritz, la consultările de la Cotroceni. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan a lansat marți seară, într-o conferință de presă la Cotroceni, mai multe ironii la adresa USR, fără să numească direct partidul. Șeful statului a criticat politicienii care susțin la televizor că se luptă cu PSD și cu sistemul, dar care, atunci când întâmpină probleme la guvernare, îi cer lui să discute cu social-democrații. Nicușor Dan a explicat și de ce „e o iluzie că PNL și USR, cu scorul din Parlament, ar fi putut guverna fără PSD, cu sprijinul președintelui”: „30% e mai mic de 50%”.

Președintele a pornit de la nemulțumirile alegătorilor PNL și USR, care consideră că ar fi trebuit să susțină mai ferm cele două partide pentru ca acestea să poată guverna fără PSD. Nicușor Dan a spus că le este recunoscător pentru voturile care l-au ajutat să câștige alegerile prezidențiale, dar a respins ideea că sprijinul său ar fi putut schimba raportul de forțe din Parlament.

„Mulți dintre românii care susțin PNL și USR m-au votat, votul lor a fost decisiv pentru a ajunge în poziția asta și le voi fi tot timpul recunoscător”, a declarat Nicușor Dan.

Șeful statului a explicat că acești alegători consideră că PSD este un partid nociv, care își protejează clientela, și că PNL și USR ar fi putut ajunge la guvernare dacă președintele le-ar fi susținut cu adevărat.

„Asta e complet fals! Pentru că pur și simplu 30% e mai mic de 50%. Niciun președinte din nicio țară democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50%. Ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu”, a spus el.

„E ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50”

Șeful statului a respins și acuzațiile potrivit cărora ar fi putut împiedica o moțiune de cenzură, explicând că niciun președinte dintr-o țară democratică nu poate opri un partid să acționeze.

Nicușor Dan a vorbit și despre două scenarii vehiculate pentru a ajunge la o guvernare PNL-USR. Primul ar fi presupus ca PSD și AUR să fie lăsate să guverneze și să eșueze, astfel încât PNL și USR să poată prelua ulterior puterea. Președintele a respins categoric această variantă.

„Asta ar însemna să aruncăm în aer țara asta. Nu cred că e o opțiune”, a afirmat el.

A doua variantă ar fi fost organizarea alegerilor anticipate, despre care președintele a spus că ar fi avut consecințe grave pentru economia României.

Nicușor Dan a insistat că, în lipsa unei majorități parlamentare, partidele au doar două posibilități: fie acceptă să formeze o coaliție și să facă compromisuri, fie rămân în opoziție.

„Nu mai există altă posibilitate logică. Deci ești minoritar în Parlament, ai două opțiuni. Reușești să formezi o coaliție majoritară? Da. Nu vei face tot ce ți-ai propus, pentru că trebuie să lucrezi într-o coaliție. Nu vrei să faci asta? Mergi în opoziție.”

Președintele a subliniat că nu poate fi făcut responsabil pentru faptul că PNL și USR nu au suficiente voturi în Parlament pentru a forma singure un guvern.

„E ilogic să acuzi arbitrul că 30 e mai mic decât 50. Nu e treaba arbitrului”.

Nicușor Dan, ironii la adresa USR: „N-ai putea să vorbești tu cu PSD? Că noi nu putem”

Președintele a trecut apoi la criticarea discursului unor politicieni care susțin public că se luptă cu PSD, cu sistemul și chiar cu el, dar care, în același timp, apelează la ajutorul său atunci când apar probleme în relația cu social-democrații.

Fără să pronunțe numele USR, Nicușor Dan a făcut o trimitere la politicienii care se prezintă drept adversari ai PSD, deși făceau parte din aceeași guvernare.

„Am văzut mulți oameni la TV, într-o echipă politică, într-o cheie cumva eroică, «noi ne luptăm cu PSD, guvernăm în același timp, ne luptăm și cu sistemul, ne luptăm și cu președintele, care susține și PSD și sistemul»”.

Președintele a continuat, arătând că discursul public al acestor politicieni nu se potrivește cu solicitările pe care le primește atunci când apar dificultăți la guvernare.

„Foarte bine. Dacă n-ar fi fost alții, în același timp, care, având diverse probleme de guvernare, să nu vină tot la președinte și să spună «n-ai putea să vorbești tu cu PSD? Că noi nu putem». Sau una, sau alta. Bineînțeles că am vorbit cu PSD, dar sau una, sau alta, dacă vrem să avem o mică decență”.