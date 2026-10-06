Nicușor Dan, la reuniunea Grupului „Prietenii Competitivității”: „România susține soluții realiste pentru prețurile la energie”

Nicușor Dan susține accelerarea măsurilor pentru crearea unei piețe unice europene mai simple. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Președintele Nicușor Dan anunță că a participat la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre ale Uniunii Europene, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămâna viitoare. Discuțiile au vizat prețurile la energie, competitivitatea industriei europene, comerțul internațional și reducerea birocrației.

„Am participat astăzi la o nouă discuție a Grupului „Prietenii Competitivității”, alături de lideri din 19 state membre UE, în perspectiva reuniunii Consiliului European de săptămână viitoare. Am vorbit despre rolul prețurilor la energie în creșterea competitivității, despre comerțul internațional și despre simplificarea și debirocratizarea Uniunii Europene.”

Nicușor Dan spune că statele membre ale grupului sunt de acord asupra necesității unor măsuri urgente pentru reducerea impactului prețurilor la energie, inclusiv printr-o flexibilizare mai mare a bugetelor pentru instituirea unor măsuri de sprijin compensator.

„Statele membre ale Grupului sunt de acord cu privire la necesitatea unor măsuri urgente de atenuare a prețurilor la energie, de exemplu printr-o mai mare flexibilizare bugetară în instituirea de măsuri de sprijin compensator.”

Nicușor Dan, despre inițiativa Eu Inc

Președintele afirmă că România susține măsuri despre care spune că ar permite industriei autohtone să se dezvolte și să realizeze tranziția climatică fără să își piardă competitivitatea.

„România susține soluții realiste, care să permită industriei autohtone să se dezvolte și să facă tranziția climatică fără să-și piardă competitivitatea.”

În ceea ce privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, Nicușor Dan susține accelerarea măsurilor pentru crearea unei piețe unice europene mai simple. El menționează în acest context inițiativa Eu Inc., prin care ar urma să fie introdus un set unic de reguli la nivel european.

„Cât privește simplificarea legislației și reducerea birocrației, este important să accelerăm implementarea măsurilor pentru crearea unei piețe europene unice mai simple, în special prin inițiativa Eu Inc. Prin această inițiativă se are în vedere introducerea unui set unic de reguli la nivel european și ar permite antreprenorilor să înființeze mai ușor o companie în orice stat membru.”

Amintim că președintele României, Nicușor Dan, și premiera Italiei, Giorgia Meloni, au coinițiat și coordonat redactarea și trimiterea unei scrisori din partea celor 17 state membre ale Grupului „Prietenii Coeziunii”, către Consiliul UE, prin care se solicită păstrarea fondurilor europene pentru politicile de coeziune și agricole, în bugetul Uniunii pe 2028-2034.

„Împreună cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, am reunit 17 state membre UE din Grupul Prietenilor Coeziunii în jurul unui obiectiv comun: menținerea agriculturii și a coeziunii ca priorități centrale în următorul exercițiu bugetar european”, a anunțat Nicușor Dan, într-o postare publicată sâmbătă pe rețelele sociale.