Nicușor Dan merge în Cambodgia, la Sommetul Francofoniei. Miza României, candidatura lui Dacian Cioloș la șefia OIF

1 minut de citit Publicat la 17:55 13 Noi 2026 Modificat la 17:55 13 Noi 2026

Președintele Nicușor Dan. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Preşedintele Nicuşor Dan va participa, duminică şi luni, la cel de al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura în Cambodgia, la Phnom Penh.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, sommetul, care va reuni şefi de stat şi de guvern din cele 53 de ţări membre cu drepturi depline din Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), are tema "A reinvesti în pace pentru o prosperitate comună şi o stabilitate durabilă" ("Reinvestir dans la paix pour une prosperite partagee et une stabilite durable").

Pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii este întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de secretar general al Francofoniei în perioada 2027 - 2030, precizează sursa citată.

"Dacian Cioloş, fost prim-ministru al României şi fost comisar european, propune o viziune credibilă şi ambiţioasă pentru relansarea şi dezvoltarea comunităţii francofone. Este un proiect care ar permite ţării noastre să îşi întărească influenţa în spaţiul francofon, să îşi consolideze relaţiile cu statele membre şi să obţină beneficii în toate domeniile de interes. Candidatura lui Dacian Cioloş pentru una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale contribuie la strategia de profilare mai puternică a României ca naţiune pregătită să îşi asume contribuţii tot mai consistente la marile proiecte internaţionale. Francofonia poate deveni, astfel, un nou model de cooperare multilaterală, care răspunde provocărilor viitorului şi oferă multiple oportunităţi academice şi educaţionale, în special tinerilor", se arată într-un comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, transmis vineri AGERPRES.

Decizia privind desemnarea noului secretar general al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii din 16 noiembrie.