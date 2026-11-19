„Mie mi-e frică de 2028”. Nicușor Dan spune că România a pierdut prea mult timp „pe mize mici și foarte mici”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Hepta

Președintele Nicușor Dan a spus joi, la Summitul pentru Guvernanță Digitală,, că îi este frică umătoarea rundă de alegeri parlamentare și locale din 2028. Șeful statului a explicat că o mare parte din energia sa și a celor din jur a fost consumată de problemele de securitate, iar în următorii ani și statul va trebui să aloce multe resurse în această direcție.

„Să știți că mie mi-e frică de 2028. Câteodată uităm, dar nu trebuie să neglijăm contextul de securitate și, din perspectiva asta, uitându-mă înapoi puțin, multă din energia mea și a oamenilor din jurul meu s-a dus pe problema asta de securitate, care este esențială.

Și probabil, de asemenea, multă energie a statului român se va consuma în direcția aceasta. Nu e cel mai fericit lucru, dar este obligatoriu. Uitându-mă înapoi, se pare că am pierdut mult timp - noi toți, ca societate - pe mize mici și foarte mici și ar fi timpul să schimbăm modul acesta de abordare”, a afirmat președintele în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală, desfășurat la Palatul Cotroceni.

Nicușor Dan a adăugat că în domenii importante precum educația sau digitalizarea abia a fost „zgâriată” suprafața, în ce privește obiectivele de atins.



„Sunt niște ținte mari - sistemul de educație, sau colectarea, sau digitalizarea - în care abia, abia am zgâriat puțin la suprafață. Îmi doresc să avem cu toții la nivel individual, de data asta, maturitatea să ne concentrăm pe lucrurile mari și în 2029, când ne vor întreba românii, să putem să le spunem niște chestiuni importante, pe care românii le așteaptă, le definesc foarte bine și pe care noi, clasa politică, cumva, ne învârtim în jurul lor”, a spus Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a participat joi la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute.

„Guvernarea revoluției AI și securizarea identității digitale sunt cele două teme ale Summitului din acest an. Niciun stat nu le poate ocoli, pentru că de felul în care le gestionează depinde însăși legitimitatea sa”, a transmis Edge Institute.