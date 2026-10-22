Noul ministru al Transporturilor, Ștefan Popa, anunţă că a găsit "lipsă de personal calificat" la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD), noul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunţat, joi, după o şedinţă cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea ministerului, că una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR. "Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an", a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.
Noul ministru de la Transporturi a adăugat că va discuta cu premierul Luca Niculescu pentru a găsi "soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României".
"Am avut astăzi o primă discuție cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.
Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an, care trebuie asigurată prin rectificarea bugetară necesară continuării proiectelor de infrastructură.
Un alt aspect care a fost punctat în discuții vizează acordarea subvențiilor pentru transportul de călători feroviar urban și extra-urban.
Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.
Ca ministru voi discuta cu prim-ministrul și ceilalți colegi astfel încât să găsim urgent soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României", a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.