Noul ministru al Transporturilor, Ștefan Popa, anunţă că a găsit "lipsă de personal calificat" la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR

<1 minut de citit Publicat la 14:18 22 Oct 2026 Modificat la 14:19 22 Oct 2026

Noul ministru spune că e nevoie de angajări la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR. Sursa foto: Ștefan-Ovidiu Popa (PSD)

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD), noul ministru al Transporturilor și Infrastructurii, a anunţat, joi, după o şedinţă cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea ministerului, că una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR. "Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an", a transmis Ștefan-Ovidiu Popa.

Noul ministru de la Transporturi a adăugat că va discuta cu premierul Luca Niculescu pentru a găsi "soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României".

"Am avut astăzi o primă discuție cu directorii companiilor și autorităților din coordonarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Principala preocupare a marilor companii este finanțarea pe final de an, care trebuie asigurată prin rectificarea bugetară necesară continuării proiectelor de infrastructură.

Un alt aspect care a fost punctat în discuții vizează acordarea subvențiilor pentru transportul de călători feroviar urban și extra-urban.

Una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului calificat la CNAIR, Metrorex, CFR, RAR și AACR.

Ca ministru voi discuta cu prim-ministrul și ceilalți colegi astfel încât să găsim urgent soluții pentru transporturi, un domeniu esențial pentru dezvoltarea economică a României", a declarat Ștefan-Ovidiu Popa.