"Nu ne puteți cere să votăm cu cei care au dansat pe mormintele strămoșilor noștri". Mesajul UDMR pentru guvernul Luca Niculescu

Naționaliști români surprinși în timp ce forțează intrarea în cimitirul militar din localitatea Valea Uzului, la 6 iunie 2019. Cimitirul s-a aflat în centrul unei dispute între români și maghiari. Foto: Profimedia Images

UDMR nu va vota o formulă guvernamentală alături de AUR, a declarat marți seară, la Sinteza Zilei, deputatul Ödön Szabó. El s-a declarat convins, pe de altă parte, că premierul desemnat, Luca Niculescu, va reuși să întrunească o majoritate parlamentară pentru un guvern care "să scoată țara din iarnă" și să facă rectificarea bugetară.

Dialogul din studio, în continuare.

Mihai Gâdea, realizator Sinteza Zilei: "Iată harta negocierilor. Bolojan blochează. Nu negociază cu PSD, nu negociază cu AUR. Pune condiția 'nici un ministru din aripa conservatoare, disidentă, a PNL', ceea ce este noaptea minții. PSD, UDMR nu pot să discute nici un fel de variantă daca nu îi au pe cei care, oricum, nu vor mai sta cu Bolojan. E limpede că acolo este o ruptură mare și toate datele arată că ei vor fi urmați de multi alții din PNL.

Bolojan blochează pentru că își dă seama că, dacă vor rămâne la guvernare, el nu apucă trei luni șef la PNL, poate nici două luni. USR blochează. Nu negociază nici cu PSD, nici cu AUR, cu nimeni. Sorin Grindeanu e deschis la negocieri: susține refacerea coaliției, acceptă mai multe variante, inclusiv cu AUR. Dispune de cele mai multe voturi în Parlament, ceea ce este important. Problema este că dacă nu poate nici cu facțiunea liberală (disidentă)... Cum va merge? Pentru că fără voturile aliatul dvs., domnul Bolojan, fără voturile de la facțiunea liberală nu faceți nimic."

Deputat UDMR: Nu ne puteți cere să votăm pentru cei care au dansat pe mormintele strămoșilor noștri

Ödön Szabó, deputat UDMR: "Noi nu o să schimbăm definiția răului. Definiția răului în politica românească în momentul de față este zona de extremă-dreapta, pro putinistă, pe care ați analizat-o zile în șir, luni în șir la această televiziune.

Nu s-a schimbat definiția răului în politica românească. În acest context, a cere de la noi, a cere de la această comunitate să voteze alături de cei care au au dansat pe mormintele strămoșilor noștri - asta nu se poate."

(Intervine Mirel Curea, care spune că "tâmpiți și huligani" sunt în toate partidele.)

Ödön Szabó, deputat UDMR: "'Tâmpitul și huliganul' în acest caz a fost George Simion, președintele partidului AUR. Deci nu se poate."

Mihai Gâdea: "În condițiile astea, cum poate să fie o majoritate în Parlament?"

Ödön Szabó: "Deci, eu sunt absolut convins, văzând declarațiile de ieri, de astăzi și care probabil vor urma în zilele următoare, că se va degaja o majoritate în luna octombrie pentru această nominalizare, pentru că aceasta o avem pe masă. Și sper ca atât colegii din PNL, cât și colegii din PSD, în varianta propusă, să dea, chiar dacă nu pentru până în 2028 - ar fi un obiectiv foarte ambițios ca acest guvern să rămână în picioare până în 2028 - o majoritate pentru a opri această problemă cu rectificarea bugetară, pentru a trece peste această iarnă, peste criza actuală de moment."

În imaginile următoare, un episod din disputa invocată de deputatul UDMR. Mai mulți naționaliști români au forțat intrarea în cimitirul militar din localitatea Valea Uzului, la 6 iunie 2019.

Cimitirul s-a aflat în centrul unei dispute între români și maghiari. Potrivit istoricilor, aici sunt înhumate rămășițele unor soldați maghiari, români, ruși, sârbi și austrieci căzuți în cele două conflagrații mondiale. Sursă foto: Profimedia Images.