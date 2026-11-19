O consilieră PNL a fost sancționată de partid după ce i-a oferit un tort Olguței Vasilescu, de ziua de naștere a primarului PSD

2 minute de citit Publicat la 23:42 19 Noi 2026 Modificat la 23:42 19 Noi 2026

Adriana Ungureanu, la sediul PNL Dolj din Craiova. Sursa foto: Agerpres

Consiliera locală PNL Craiova Adriana Ungureanu a fost suspendată din toate funcțiile politice deținute în organizație și exclusă din grupul consilierilor liberali din Consiliul Local, după o decizie adoptată joi de Biroul Politic Local al partidului. Măsura vine la o zi după ce aceasta i-a oferit primarului PSD al Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, un tort de ziua de naștere, reprezentând Târgul de Crăciun din municipiu. Conducerea PNL Craiova susține însă că sancțiunea a fost determinată de încălcarea repetată a disciplinei de partid în Consiliul Local, conform Agerpres.

"Biroul Politic Local al PNL Craiova a decis suspendarea din funcțiile politice a doamnei Adriana Ungureanu și retragerea sprijinului politic în cadrul Consiliului Local. În cadrul ședinței de astăzi, Biroul Politic Local (BPL) al Partidului Național Liberal – Filiala Craiova a analizat activitatea politică și administrativă a consilierului local Adriana Ungureanu, adoptând decizia de a o suspenda din toate funcțiile politice deținute în cadrul organizației și de a o exclude din grupul consilierilor locali ai PNL Craiova", se menționează într-un comunicat al PNL Craiova transmis Agerpres.

În comunicat se mai precizează că "această măsură a fost luată ca urmare a încălcării repetate a prevederilor Statutului Partidului Național Liberal, în special a articolului 13, litera f) și a articolului 25, litera d), care reglementează obligațiile membrilor și ale aleșilor locali de a respecta deciziile forurilor de conducere ale partidului".

Reprezentanții PNL Craiova susțin că Adriana Ungureanu a refuzat constant să voteze în conformitate cu pozițiile stabilite de grupul consilierilor liberali, favorizând astfel administrația social-democrată.

"Nu putem vorbi despre o opoziție reală atunci când unii reprezentanți ai partidului aleg, în mod repetat, să se poziționeze în contradicție cu propriile decizii politice și să ofere susținere administrației PSD din Craiova", afirmă conducerea organizației.

PNL Craiova subliniază că nu intenționează să colaboreze politic cu PSD la nivel local și că va sancționa abaterile de la disciplina de partid. 'PNL Craiova nu este și nu va fi un partener politic al PSD și nu va face jocurile administrației social-democrate', se mai arată în comunicat.

Adriana Ungureanu, care deține o cofetărie în Craiova și este membră PNL de 25 de ani, i-a oferit miercuri, 18 noiembrie, primarului Lia Olguța Vasilescu un tort decorat cu o machetă din marțipan a Târgului de Crăciun din Craiova, cu ocazia zilei de naștere a edilului.

Adriana Ungureanu a declarat pentru Agerpres că nu a primit nicio înștiințare oficială privind sancțiunea și că intenționează să conteste hotărârea.

"Nu știu nimic oficial. Sunt șocată și contrariată de decizia colegilor mei liberali de a mă exclude din partid, după aproape 25 de ani de activitate neîntreruptă, zi și noapte, vară și iarnă, zeci de campanii electorale desfășurate în noroaie, arșiță și ger. Am fost trup și suflet, împreună cu întreaga familie, numeroși prieteni și albinuțele mele harnice, în slujba convingerilor mele liberale!

M-au executat mișelește, pentru un motiv neîntemeiat și exagerat: pentru că i-am dus, ca în fiecare an, doamnei primar al Craiovei un tort de ziua ei, de la cofetăria mea! Fata mea a vrut să ducem un tort doamnei primar împreună cu nepoții. Nepoților mei le place foarte mult târgul și ei sunt cei mai fericiți să meargă să se uite la Moș Crăciun. Și mie îmi place târgul, fiindcă și eu sunt copil. În fiecare an i-am dus tort", a declarat Adriana Ungureanu.

Consiliera liberală susține că va contesta decizia.

Deși hotărârea anunțată prevede suspendarea din funcțiile politice și excluderea din grupul consilierilor locali liberali, comunicatul PNL Craiova nu menționează excluderea Adrianei Ungureanu din partid. De asemenea, retragerea sprijinului politic nu echivalează automat cu pierderea mandatului de consilier local.