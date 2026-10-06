Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, acuzații dure la adresa Dianei Buzoianu: „Este incompetentă și iresponsabilă”

Diana Buzoianu, ministrul interimar Mediului, Apelor şi Pădurilor, la o conferinţă de presă susţinută la sediul MMAP. Sursa foto: Agerpres

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii Naționale de Mediu, o critică dur pe ministra Mediului, Diana Buzoianu, pe care o acuză că nu a luat măsuri eficiente împotriva arderilor ilegale de deșeuri și a rețelelor despre care spune că controlează astfel de activități. Berceanu a publicat și două fotografii cu coloane de fum surprinse în apropierea Bucureștiului și susține că situația din teren este foarte diferită de imaginea prezentată public de minister.

„Incompetența se vede din avion! Ministra Mediului este incompetentă și iresponsabilă, la fel ca cei care au promovat-o la conducerea Ministerului Mediului”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

Fostul șef al Gărzii de Mediu susține că arderile ilegale de deșeuri și cabluri continuă în localitățile din jurul Capitalei și îi reproșează ministrei că ar fi mutat responsabilitatea pentru combaterea lor către prefecturile București și Ilfov.

Berceanu consideră că această abordare este greșită și că principala responsabilitate revine instituțiilor de mediu.

„Mutarea răspunderii arderilor ilegale de deșeuri și cabluri în curtea Prefecturilor Ilfov și București sunt decizii care vin de la un ministru profund incompetent, care fuge de responsabilitatea luptei reale cu mafia deșeurilor”, susține el.

Berceanu publică imagini cu fum din apropierea Bucureștiului

Pentru a-și susține acuzațiile, Octavian Berceanu a publicat două fotografii despre care spune că au fost realizate în zone aflate în apropierea Capitalei. Prima, afirmă el, a fost făcută la Bolintin și ar surprinde un nor de fum provenit din arderea cablurilor.

„Nu e ceață, e nor negru de fum de cabluri”, a scris Berceanu.

Cea de-a doua fotografie ar fi fost realizată din avion și ar surprinde, potrivit acestuia, un incendiu provocat de arderea deșeurilor și cablurilor în Bălteni, județul Dâmbovița.

Berceanu susține că incendiul s-ar afla în apropierea unui depozit Butan Gas și avertizează asupra riscurilor pe care le-ar presupune extinderea focului către acesta.

Fostul șef al Gărzii de Mediu mai spune că fum negru ar fi fost observat și în Sintești.

El afirmă că poluarea aerului din București și Ilfov produce costuri economice de aproximativ șase miliarde de euro pe an și leagă problema arderilor ilegale de consecințe grave asupra sănătății populației.

„Nu s-a întâmplat nimic” în instituțiile de mediu

Criticile lui Berceanu nu se opresc la problema arderilor ilegale. Acesta susține că, după mai bine de un an de mandat al Dianei Buzoianu, nu au fost făcute schimbări importante în principalele instituții din subordinea sau coordonarea Ministerului Mediului.

El enumeră Romsilva, Garda Forestieră, Apele Române, Garda Națională de Mediu și Agenția Națională pentru Mediu și Arii Protejate și afirmă că problemele existente în aceste instituții nu ar fi fost rezolvate.

„Nu s-a întâmplat nimic la Romsilva, niciun program de reformă! Nimic la Garda Forestieră (...) Nu s-a întâmplat nimic la Apele Române (...) Nu s-a întâmplat nimic la Garda de Mediu”, a scris Berceanu.

Fostul comisar general susține și că schimbarea conducerilor pe care le consideră compromise nu ar necesita o reformă amplă, ci controale făcute de Corpul de Control al ministrului și decizii administrative.

„Pentru a schimba șefii corupți din instituții nu trebuie reformă, e nevoie de un control al Corpului de Control al ministrului și de voință. Nimic mai mult!”, a încheiat Octavian Berceanu.