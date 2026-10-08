„Oferta inversă” pe care a făcut-o Sorin Grindeanu: „PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideți!”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, e de părere că PNL nu va accepta să intre într-un guvern minoritar. Foto: Inquam Photos/Mălina Norocea

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a precizat joi seară, într-un interviu pentru emisiunea „Sinteza Zilei”, de la Antena 3 CNN, că nu preferă varianta unui guvern minoritar social-democrat, deoarece o astfel de variantă ar duce partidul „într-o zonă vulnerabilă”. Grindeanu a spus că PSD ar vota, însă, „un guvern minoritar PNL-UDMR”.

„Acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziţionarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care... Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (PNL să accepte intrarea într-un astfel de guvern minoritar - n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a spus Grindeanu.

În replică, deputatul USR, Cătălin Drulă, a spus că PNL, UDMR și USR și-a asumat deja un guvern minoritar, cu Siegfried Mureșan premier, variantă care nu a fost însă votată de PSD.

„Da, bos, ne-am asumat săptămâna trecută, s-a numit guvernul Mureșan și nu l-ai votat. Noi spre deosebire de tine nu ne-am ascuns sub mese să fugim de guvernare. Tu vrei dacă se poate putere și șmecherie, dar când e vorba de responsabilitate, să o ia fraierii”, a spus deputatul USR.

„I-auziți, la social-democratul nostru șef, din setul de valori de stânga: "La sfârșitul zilei nu putem sa fim unii șmecheri si alții fraieri." Hai Sorine. Curaj găină, că te tai. Bagă miniștri, votează, arată-ne soluțiile social-democrate”, a spus Drulă.

Sorin Grindeanu a mai precizat că PSD i-a solicitat preşedintelui Nicuşor Dan mandatul de premier, iar refuzul șefului statului a provocat o „dezamăgire” în rândurile social-democraților.

„Am dorit să intrăm şi să avem această nominalizare. Preşedintele, constituţional, că nu a depăşit limitele Constituţiei, a considerat că trebuie să facă această nominalizare (Luca Niculescu – n.r.). Sigur, acest lucru să ştiţi că nu a fost trecut uşor cu vederea în partid şi am destui colegi care s-au simţit dezamăgiţi. Ba chiar am şi spus zile trecute şi un soi de revoltă pe care n-am cum să o ascund, fiindcă este adevărul. (...) Depăşim aceste dezamăgiri având în vedere situaţia în care ne aflăm, ca ţară. Dar nu e un lucru uşor pentru Partidul Social-Democrat în acest moment”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă există riscul ca statul să nu mai aibă bani pentru a acoperi cheltuielile până la finalul anului, liderul PSD a spus că nu este specialist în finanțe, dar că ia în serios avertismentele venite din partea experților în finanțe.

În aceste condiții, spune el, apartenența ideologică a partidelor ar trebui să treacă pe plan secund, iar clasa politică ar trebui să caute o soluție comună pentru a depăși criza.

„În aceste momente nu mai contează că ești cu stânga, cu dreapta sau cu suveranismul. Cred că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Hai să dăm dovadă de responsabilitate, să punem umărul cu toții, să trecem de această perioadă. Dacă vom continua să judecăm doar în bucățica noastră politică, nu va fi bine pentru țară”, a spus liderul PSD.