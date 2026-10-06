Panică în sistemul energetic. România pierde și din producția hidro, importurile vor atinge maxime istorice: „Impact uriaș pe prețuri”

Scăderea debitului Dunării prelungește oprirea centralei de la Cernavodă și afectează și producția hidro. Foto: Profimedia Images

Secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a avertizat, marți, că importurile de energie vor atinge maxime istorice. El a subliniat că Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate fi deschisă până pe 15 octombrie și a anunțat că România a început să piardă și din producția Hidroelectrica din cauza „unor probleme”. Totuși, Bușoi a afirmat că joi se va redeschide unitatea de la Turceni.

„Legat de reactoarele 1 și 2 (N.r. - de la Cernavodă), vor decide specialiștii dacă se vor redeschide pe rând sau dacă va fi posibil tehnic să se redeschidă ambele în același timp. Deci lucrul acesta nu se va întâmpla în următoarele 10 zile”, a spus el, afirmând că Centrala Nucleară de la Cernavodă nu poate fi redeschisă până pe 15 octombrie.

El a subliniat că România a început să piardă producție și din hidro.

„Vestea bună este că situația regională este stabilă, nu mai există acea presiune pe importuri din Ungaria. În toate celelalte țări din regiune lucrurile sunt în parametri normali, ca și în România, exceptând faptul că Nuclearelectrica este închisă cu cele două reactoare și că avem unele probleme cu producția la Hidroelectrica. În rest, unitățile pe gaz natural merg la capacitate maximă”, a dezvăluit Bușoi.

Totuși, Bușoi a spus că, joi, se va redeschide și Turceni.

„Evident, mai sunt mici perioade de mentenanță, așa cum se întâmplă acum la Iernutul vechi, dar ele sunt programate. Sunt luate în calcul. De asemenea, la Complexul Energetic Oltenia, joi se va redeschide Turceni. Vor merge cu trei unități în paralel, ceea ce, din punct de vedere al adecvanței, este foarte în regulă. Avem zile în care ne ajută foarte mult energia eoliană”, a conchis el.

Potrivit secretarului de stat, nu este cazul, în momentul de față, să fie impuse limitări. El a spus că „ar trebui sî fie un eveniment regional deosebit” ca să se ia această decizie. Totuși, „orice zi de importuri înseamnă impact uriaș pe prețuri”.

Bușoi a adăugat și faptul că vom atinge maxime istorice pe import seara, de aproximativ 3.500 MW.

„Avem și prețuri mari la gaz, care influențează. Dacă Ormuz rămâne închis, ne așteptăm la prețuri record în UE la electricitate”, a mai spus el.

Cristian Bușoi a avertizat, marți, că deși sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât era de așteptat, „trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate”.

„Nu avem încă direcţia definitivă, dar, evident, unele lucruri le putem deja spune foarte clar. În primul rând, sistemul energetic din România s-a dovedit mai rezilient decât poate se aşteptau foarte mulţi”, a spus Buşoi.