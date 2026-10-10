Liderul senatorilor AUR spune că Guvernul Niculescu „are șanse” să treacă. Peiu: „PSD așteaptă probabil nişte garanţii”

Petrişor Peiu, liderul senatorilor AUR. Foto: Agerpres

Cabinetul propus de Luca Niculescu are o șansă reală să obțină votul de învestitură, crede liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, care spune însă că decizia finală le aparține social-democraților. Potrivit acestuia, PSD își negociază sprijinul în funcție de garanțiile pe care le primește, iar miza principală ar fi accesul la resurse.

„Dacă ei se vor hotărî să voteze guvernul Niculescu, sau dacă guvernul Luca Niculescu le va oferi suficiente garanţii pentru nelămuririle pe care le au şi vor vota acest guvern, are şanse să treacă, pentru că pe liberali îi simt destul de nerăbdători să voteze cumva un guvern şi să scape de o anumită povară care este acum pe capul lor”, a declarat senatorul sâmbătă, la Digi 24.

Întrebat ce anume ar putea cere social-democrații în schimbul voturilor, Peiu a răspuns că aceștia „aşteaptă probabil nişte garanţii legate de accesul la resurse, ceea ce a fost tot timpul important pentru domniile lor”.

Liderul AUR este convins și că desemnarea lui Luca Niculescu nu a fost o surpriză pentru Sorin Grindeanu, ci rezultatul unei înțelegeri la vârf.

„Însă eu sunt convins, la cum au decurs lucrurile, că a existat o consultare între domnul Grindeanu şi domnul preşedinte Dan”, a spus el.

Mai mult, Peiu susține că, judecând după felul în care au evoluat lucrurile, liderul PSD nu și-a dorit cu adevărat să conducă Guvernul, deși partidul l-a prezentat oficial drept candidatul său. Senatorul propune chiar un test simplu pentru a verifica această ipoteză: felul în care va vota PSD.

„Noi avem o modalitate simplă de a ne convinge dacă şi-a dorit sau nu: formal, tot partidul PSD şi domnul Grindeanu susţin că a fost domnia sa candidatul partidului. Ar trebui să nu voteze acest guvern dacă şi-ar fi dorit cu adevărat să fie prim-ministru. În al doilea rând, senzaţia mea, după toate discuţiile cu domnul Dan şi cu mulţi pesedişti, este că dacă domnul Grindeanu şi-ar fi dorit cu adevărat acest mandat, preşedintele i l-ar fi dat. E adevărat că pentru domnul Grindeanu ar fi început o situaţie delicată, pentru că un eşec la învestire ar fi dus probabil la plecarea domniei sale din funcţia de preşedinte al partidului. PSD-iştii vor negocia între ei în primul rând, adică baza partidului, primarii, preşedinţii de Consilii Judeţene vor trebui convinşi că sunt la putere, chiar dacă nu sunt, formal”, a explicat Peiu.

Chiar dacă va trece de Parlament, Guvernul Niculescu nu va avea o viață lungă, estimează senatorul AUR. În opinia sa, noul cabinet ar urma să rămână în funcție „pentru o perioadă scurtă de timp”, având ca principală sarcină adoptarea legii bugetului, fără însă să se poată sprijini pe o „majoritate stabilă”.