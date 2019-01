PNL, de acord cu un consens pe perioada Preşedinţiei la Consiliul UE, dar nu consensul antieuropean dorit de PSD şi ALDE

PNL este de acord cu un consens politic pe perioada Preşedinţiei la Consiliul UE, dar nu consensul antieuropean dorit de PSD şi ALDE, a declarat, luni, preşedintele formaţiunii, Ludovic Orban, la finalul Biroului Executiv al PNL.



"Am luat o decizie privitoare la poziţia PNL faţă de cântecele de sirenă ale coaliţiei majoritare privitoare la un consens pe perioada celor 6 luni în care Preşedinţia Consiliului UE este exercitată de România. Poziţia noastră este foarte clară: suntem de acord cu consens, dar nu consensul pe care-l vrea PSD şi ALDE, consens antieuropean. PNL va susţine un consens, dar un consens conform valorilor, principiilor care stau la baza funcţionării europene, un consens conform cu reglementările UE, Tratatului UE şi un consens care să se bazeze pe deciziile Comisiei Europene, pe deciziile instituţiilor europene, cum este Parlamentul European, şi, mai precis, prin punerea în practică a recomandărilor din raportul privind MCV, punerea în practică a recomandărilor cuprinse în rezoluţia Parlamentului European. E o atitudine în favoarea democraţiei, în favoarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, în favoarea independenţei justiţiei, pentru susţinerea economiei de piaţă ", a afirmat Ludovic Orban.



De asemenea, PNL este de acord să fie într-un consens, dar nu într-un consens în care "majoritatea guvernamentală atacă sistematic instituţiile europene, deciziile la nivel european, liderii europeni, atacă sistematic companiile străine şi, de asemenea, are un comportament şi o atitudine antieuropeană".



"Vom formaliza această poziţie publică pe care am decis-o astăzi şi o vom aduce la cunoştinţa liderilor coaliţiei majoritare, ca să nu-şi imagineze că pot să viseze la un consens cu noi pe tot ce înseamnă politica antieuropeană care a fost demarată de actuala coaliţie majoritară", a mai declarat Orban.