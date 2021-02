Deputatul PNL care renunță la mandat pentru o funcție în Guvern

Liberalul ales deputat de Brașov va merge secretar de stat la Ministerul Mediului, condus de UDMR-istul Tanczos Barna.

„Eu sunt un specialist pe probleme de mediu, mi-am dorit de foarte mult timp o funcţie în Executiv (...) şi pentru mine este o tranziţie atât de firească încât nu am stat foarte mult să mă gândesc, pentru că eu consider că din această funcţie lucrurile se pot întâmpla mai repede, mai aplicat şi pot sprijini inclusiv rezolvarea problemelor de mediu ale judeţului Braşov. (...) Nu voi uita de unde am plecat, din poziţia de secretar de stat voi putea să ajut mai bine Braşovul, sunt multe probleme la Braşov fie că vorbim de managementul deşeurilor, poluare ori canalizare şi acces la reţelele de apă. Voi putea fi mai aproape de primarii noştri, comunităţile locale şi, bineînţeles, de Consiliul Judeţean", și-a explicat Sorin Banciu alegerea.

Locul acestuia în Camera Deputaţilor va fi luat de liberala Cristina Vecerdi, şefa UPU-SMURD Braşov, actualmente consilier local.

